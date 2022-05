Il sannita Jannotti Pecci nuovo presidente di Confindustria Napoli ""Vogliamo essere interfaccia del sistema istituzionale, facendo funzionare tutti gli ingranaggi"

"Il Pnrr è fatto di fondi solo in parte a fondo perduto, in gran parte a debito. Se non si mettono a frutto in maniera seria, sostenendo il sistema delle imprese, sicuramente dando grande attenzione ai grandi interventi di carattere sociale e infrastrutturale che però sono un pezzo dello sviluppo economico, si corre il rischio che questo Pnrr rappresenti l'ennesima occasione perduta. Non possiamo più permetterci non solo di non spendere i soldi, ma addirittura di spenderli male, anche perché in questo caso non torneranno a Bruxelles ma saranno utilizzati in qualche altra parte del Paese, e questo sarebbe ancora più grave". Lo ha detto Costanzo JANNOTTI Pecci, nuovo presidente dell'Unione industriali di Napoli, a margine dell'assemblea pubblica degli industriali napoletani questa mattina alla presenza del presidente di Confindustria Carlo Bonomi. "Noi vogliamo essere un'interfaccia del sistema istituzionale perché crediamo che la nostra pragmaticità, la nostra capacità di capire quello che effettivamente occorre può servire alla pubblica amministrazione per fare meglio e per fare velocemente. Il problema è proprio questo: fare in modo che la macchina in tutti i suoi ingranaggi funzioni perfettamente", ha aggiunto JANNOTTI Pecci.