Infrastrutture stradali: Benevento tra i capoluoghi virtuosi La classifica di Gazzetta Amministrativa: Benevento premiata con la doppia A

Quindici i capoluoghi di provincia italiani 'promossi' con la tripla AAA nella gestione delle spese per le infrastrutture stradali. A decretarlo la speciale classifica elaborata dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell'ambito del progetto 'Pitagora', che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia. A risultare più 'virtuosi' per questa voce di costi dell'ente, ottenendo così il massimo rating, sono Imperia, che ha speso solo 6.769,18 euro, e poi Andria con 52.187,56, Trani con 99.720,57, Catania con 129.478,21, Vibo Valentia con 151.344,04, Catanzaro con 184.016,81, Novara con 261.079,31, Latina con 308.720,06, Frosinone con 318.666,32, Barletta con 335.584,75, L'Aquila con 345.107,66, Caltanissetta con 423.673,84, Viterbo con 440.674,82, Palermo con 1.110.910,77, Livorno con 1.354.960,75. Altri 26 capoluoghi risultano pure fra i più virtuosi per questa voce di spesa, ottenendo la doppia AA: Chieti, Foggia, Siracusa, Vercelli, Terni, Ancona, Taranto, Crotone, Potenza, Carbonia, Massa, Lodi, Asti, Perugia, Pistoia, Nuoro, Pavia, Lucca, Salerno, Benevento, Alessandria, Trapani, Messina, Modena, Sassari, Reggio Calabria. Mentre sono 19 quelli che si aggiudicano la A: Savona, Rieti, Siena, Napoli, Parma, Roma, Agrigento, Reggio Emilia, Vicenza, Pesaro, Ragusa, Varese, Cagliari, Bari, Prato, Ascoli Piceno, Rovigo, Cuneo, Como.