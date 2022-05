Barone con Ficei impugna bando reti idriche del ministero delle Infrastrutture "Escludere Asi da soggetti attuatori è grave errore che penalizza non noi, ma le aziende"

La Ficei impugnerà al Tar Lazio il bando per il miglioramento delle reti idriche del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. La decisione è stata assunta questa mattina nel corso della giunta esecutiva della Federazione Italiana dei Consorzi Enti Industrializzazione che si è tenuta al Consorzio Ponte Rosso - Tagliamento a San Vito al Tagliamento, in Friuli Venezia Giulia. Alla riunione hanno partecipato il presidente Andrea Ferroni, il vice Daniele Gerolin (Consorzio Ponterosso Tagliamento) e i componenti Luigi Barone (presidente Asi Benevento), Antonio Visconti (presidente Asi Salerno) e Costanzo Carrieri (presidente Asi Taranto). "Esercitiamo funzioni perché leggi dello Stato ce lo impongono - afferma Andrea Ferroni -. Per cui escluderci come soggetti attuatori rispetto alle materie delegateci e in particolare idrico e depurazione, energia e infrastrutture industriali è un grave errore che penalizza non tanto i consorzi, che ricordo son enti pubblici economici e non consorzi di imprese, ma le migliaia di industrie insediate negli stessi. È chiaro che se il Governo non risolverà questa vicenda impugneremo tutti i bandi che riguardano le materie noi delegate". La giunta ha stigmatizzato infine l'atteggiamento del ministero per il Sud e la Coesione Territoriale che se da un lato, a parole, ritiene le Zes un importante soluzione per attrarre investimenti nel Mezzogiorno, dall'altro, pur sapendo che oltre l'80% dei suoli Zes ricadano nelle Asi, nulla ha prodotto sinora per consentire ai Consorzi di poter accedere ai bandi del Pnrr.