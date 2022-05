Caro materie prime: Ance Benevento organizza due giorni per le imprese Il 23 e il 25 maggio. Ferraro: "Nostro dovere assistere imprenditori nei passaggi burocratici"

Sono programmate per il 23 ed il 25 maggio le due giornate organizzate da ANCE Benevento allo scopo di offrire supporto alle aziende appartenenti al comparto edile, associate e non associate, che si trovano a dover compilare le istanze di compensazione per far fronte al rincaro di materie prime.

A seguito del decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 maggio le aziende che hanno subito, nel secondo semestre 2021 una variazione di oltre l’8% del costo delle materie inserite in un capitolato di spesa con il quale hanno partecipato ad un appalto, potranno presentare richiesta di compensazione entro la scadenza del 27 maggio, seguendo la normativa e le procedure perviste dalla normativa.

Le aziende interessate potranno essere affiancate dallo sportello attrezzato da ANCE che in due momenti dedicati, il 23 e il 25 dalle ore 15.00 alle ore 17.00, e previa prenotazione saranno disponibili presso la sede di piazza Colonna per offrire un servizio dedicato.

“Il primo passo è stato fatto in quanto – spiega Mario Ferraro presidente Ance Benevento – l’esecutivo ha messo in campo ingenti risorse volte a coprire gran parte dei sovracosti sostenuti finora dalle imprese. Adesso abbiamo il dovere di assistere gli imprenditori che si trovano, a pochi giorni dalla scadenza, a dover gestire un procedimento che richiede una serie di passaggi tecnici e la predisposizione della documentazione attraverso al quale procedere per la compensazione.

Al fine di dare assistenza a tutti i destinatari del provvedimento abbiamo previsto due pomeriggi durante i quali lo sportello sarà a supporto delle aziende sia iscritte che non iscritte che vorranno farne richiesta. Abbiamo finalmente ottenuto le prime risposte concrete ad un problema, quello del caro materiale, che rischiava di immobilizzare il comparto edile. Adesso dobbiamo fare un passo in più per favorire la corretta presentazione di istanze la cui normativa di riferimento è in costante evoluzione. Siamo ancora una volta pronti a fare la nostra parte al fianco delle imprese.”