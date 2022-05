Al via a Morcone il "Sud Motor Expo", lo start venerdì mattina Inaugurazione con il sindaco Ciarlo, il Patron Alberto Scaperrotta e Lia La Motta Stefanelli

Sarà il sindaco di Morcone Luigino Ciarlo, insieme al Patron dell’evento Alberto Scaperrotta e Lia La Motta Stefanelli (Presidente ACI Benevento), ad inaugurare venerdì prossimo alle 10,30 presso il centro fieristico di Morcone il “Sud Motor Expo”.

A dare il benvenuto alle autorità ci sarà anche la Fanfara dei Bersaglieri di Orsara di Puglia. “La manifestazione, che è dedicata al mondo dei motori a 360 gradi - evidenzia Scaperrotta - apre la stagione estiva delle aree interne della Campania alla grande dopo oltre due anni di chiusure dovute alla pandemia”.

L’evento prevede un'esposizione che è suddivisa in tre sezioni: "Passato", "Presente" e "Futuro" che rappresentano una panoramica dettagliata di un secolo di mobilità, affiancata da manifestazioni sportive, spettacoli di stuntman, test drive, sezioni dedicate con grossi nomi, spettacoli di freestyle, motocross e fuoristrada. Il costo del biglietto è di 4 euro a persona, che scende a 3 euro se acquistato in prevendita. Lo stesso prezzo di 3 euro è riservato ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni e agli over 65.