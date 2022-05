Infrastrutture e servizi per ripartire, la Cgil: ecco perché scendiamo in piazza Presentata la manifestazione del 27 maggio

Ripartire dalle infrastrutture, dal lavoro, dopo due anni di pandemia particolarmente difficili anche per l'economia. Anche nel Sannio la Cgil si mobilita per la manifestazione indetta a livello nazionale e che a Benevento si svolgerà in piazza Roma il 27 maggio. Evento presentato nel pomeriggio presso la sede del sindacato guidato dal presidente provinciale Luciano Valle: “La Cgil sta chiedendo in modo fermo la fine della guerra”, il primo temi evidenziando dall'esponente del sindacato che rivolge poi attenzione all'economia del territorio dopo due anni di pandemia.

“Nel Sannio il sistema economico produttivo era già in forte difficoltà, per cui questi due anni sono stati particolarmente complessi”.

“Pace, Lavoro, Democrazia, Giustizia sociale”, infatti, i temi al centro dell'iniziativa aperta alla società ed alle istituzioni locali per discutere del territorio e delle prossime sfide a partire dal Pnrr: “Questi fondi dovranno generare occupazione stabile, duratura, non precaria. Questo territorio deve uscire da quell'isolamento ormai storico”.

Ma l'esponente del sindacato ribadisce: “Proprio per questo bisogna rilanciare il tema delle infrastrutture sia su gomma sia su ferro affinché le aziende possano investire a Benevento, bisogna rilanciare il tema delle infrastrutture sociali”. Ed ancora: “Servono servizi, per la salute, per l'assistenza, per i figli”. Infine il monito: “Abbiamo un grosso compito in questa fase perché queste riforme o si fanno adesso o non si fanno più”.