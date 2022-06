Camera Commercio: Monteforte e Pezza rappresentanti di Confindustria Benevento La decisione nel consiglio direttivo che si è tenuto oggi

Novità per la Camera di Commercio Irpinia Sannio, con Confindustria Benevento che nel consiglio direttivo di oggi ha indicato i suoi rappresentanti in seno all'ente camerale.

Si tratta del dottor Claudio Monteforte, già presidente della Piccola Industria di Confindustria Benevento, che sostituisce Filippo Liverini che ha ritirato la candidatura per motivi personali e della dottoressa Anna Pezza, direttore di Confindustria Benevento.