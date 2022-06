Anzalone (CGIL): "Telesina: cantierizzazione in tempi rapidi" "Infrastrutture fondamentali per lo sviluppo del Sannio"

Appello di Giuseppe Anzalone della segreteria provinciale CGIL sulla Telesina "Dopo la pronuncia del Consiglio di Stato sulla gara per il raddoppio a 4 corsie della SS 372 Telesina, ora, il nostro auspicio, è quello che la cantierizzazione dell'opera avvenga in tempi rapidi.

Tale opera è indispensabile per la messa in sicurezza dell'arteria stradale e, servirà, per ridurre il gap infrastrutturale che da anni le aree interne continuano a pagare a caro prezzo.

Il Sannio, una volta terminate le opere dell'alta capacità, completamento della fortorina, adeguamento e velocizzazione della Benevento-Cancello, elettrificazione della Bn/Av/Sa e del raddoppio della Telesina, potrà finalmente uscire fuori da un isolamento e attirare anche investimenti dei privati che proprio per la carenza del sistema infrastrutturale ha sempre scelto altre aree e non le nostre, perdendo così opportunità di crescita e di sviluppo, condannando questo territorio ad un depauperamento e fuga dei giovani.

Speriamo di non subire ulteriori rinvii per l'aggiudicazione della gara e ci auguriamo che l'inizio dei lavori di raddoppio a 4 corsie della SS 372 Telesina avvenga quanto prima.

Ancora una volta come CGIL ribadiamo l'importanza delle infrastrutture stradali e ferroviarie, in grado di consentire ai cittadini Sanniti una mobilità efficiente sia su ferro che su gomma ma, soprattutto, per risollevare il sistema produttivo di un territorio situato nelle aree interne, che ha maggiormente risentito la crisi pandemica ed economica, anche per un sistema infrastrutturale inadeguato e una forte carenza dei servizi"