"BNI Online TOP", quattro sanniti ‘ai piedi della Mole’ Salierno, Polvere, Leone e Pepe per nuovo gruppo di lavoro nella regione Torino Nord-Est

Giuseppe Salierno, Mario Polvere, Rolando Leone e Umberto Pepe, sono i quattro sanniti ‘ai piedi della Mole’ che domani, giovedì 9 giugno, lanceranno un nuovo gruppo di lavoro nella region Torino Nord-Est e nascerà il Capitolo “BNI Online TOP”.

Giuseppe Salierno, dottore commercialista e revisore dei conti, Ceo e co-fondatore della società di revisione MBM Auditing Srl, con un’esperienza ultra ventennale nella consulenza aziendale e una forte presenza in Lombardia, tra le province di Milano e Monza-Brianza; Mario Polvere, dottore commercialista ed esperto contabile, neo-amministratore di Sabnet Srl, in procinto di lanciare un progetto di consulenza contabile da remoto; Rolando Leone, Art Director e Graphic Designer, co-fondatore di Gibb Studio, dedicato alla creazione di prodotti per la comunicazione per imprese, enti pubblici e professionisti; Umberto Pepe, Digital Marketing Manager, esperto in strategie di marketing digitale per l’acquisizione e la fidelizzazione della clientela, collaboratore di Sabnet Srl, per la quale coordina diversi progetti di digitalizzazione aziendale e co-fondatore di Gibb Studio.

“Quando si parla di business e imprenditorialità – spiegano i quattro - è doveroso prendere in considerazione un aspetto molto importante: la creazione di una rete di relazioni efficiente che generi scambi professionali proficui per tutti. Questo è lo spirito di BNI - Business Network International -, la più grande organizzazione di scambio referenze a livello mondiale. ‘BNI Online TOP’ conta già ben 20 professionisti, ognuno specializzato in ambiti diversi. Ogni settimana, in migliaia di gruppi in tutto il mondo, i membri si incontrano con altri professionisti e imprenditori per costruire ed alimentare relazioni a lungo termine basate sulla fiducia reciproca e scambiare referenze di business di qualità, aumentando così il proprio volume d’affari. In Italia – affermano ancora - si contano 10.480 Membri BNI e 426 Capitoli”.

I membri del capitolo “BNI Online TOP” si incontrano ogni giovedì mattina, dalle 7 alle 9. Ogni settimana hanno la possibilità di invitare ospiti e partecipanti esterni con lo scopo di ampliare la propria rete di business e di relazioni e conoscere nuove professionalità e nuove realtà imprenditoriali, in uno spirito di piena collaborazione. E da domani ci sarà questo nuovo gruppo di lavoro targato Sannio nel Capitolo “BNI Online TOP”