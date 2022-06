Lavoro, a Palazzo Mosti il confronto promosso da Confintesa Il focus dedicato al tema "Persona, mercato e istituzioni" con gli assessori Coppola e Ambrosone

Dalle nuove direttive europee e dunque il dibattito sul salario minimo, la quarta rivoluzione industriale e il mercato del lavoro che cambia. Il focus promosso questo pomeriggio a Benevento nella sala consiliare di Palazzo Mosti da Confintesa e dedicato al tema “Persona, mercato e istituzioni”, a cui a cui hanno partecipato anche l'assessore alle politiche sociali Carmen Coppola e il delegato alle attività produttive, Luigi Ambrosone.

“Con le ultime novità e mi riferisco all'ultima direttiva Europea - ha spiegato a margine dell'incontro Francesco Provenzano, segretario generale Confintesa – si incastra tutto il meccanismo, del mercato, dell'individuo e delle nostre istituzioni nelle nuove proposte che dovrebbero o non dovrebbero essere recepite dall'Italia per quanto riguarda il salario minimo e tutte le dinamiche contrattuali”.

Cambiamenti che pertanto si auspica possano riguardare in futuro anche il mondo della scuola: “Stiamo attraversando la quarta rivoluzione industriale - ha commentato Lorenzo Santabarbara, segretario regionale Confintesa – dobbiamo capire se sia la persona sia le istituzioni sono pronte ad affrontare questa nuova tematica che ci offre il mercato che è basata sull'informatica e sulla robotica. Non dobbiamo farci trovare impreparati, ma dovremmo cominciare già dalle scuole per praparare le nuove leve del lavoro per il futuro”.