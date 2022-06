Confindustria: quinto incontro itinerante della sezione manifattura A Piano Cappelle tema "Migliorare competenze per affrontare nuovi scenari"

È programmato per il prossimo 16 giugno con inizio alle ore 16:30 il quinto incontro itinerante della Sezione Manifattura, Impiantistica e Meccatronica focalizzato sul tema “Migliorare le competenze per affrontare i nuovi scenari” e organizzato presso la sede di FUTURIDEA in contrada Piano Cappelle.

L’iniziativa mira a rafforzare la rete delle imprese appartenenti al network confindustriale favorendo la conoscenza e sugellando i legame delle stesse con i tasselli fondamentali del territorio.

In questa logica, sarà offerta alle aziende associate, la possibilità di presentare la propria attività prenotando, attraverso la struttura, un pitch della durata di 3 min.

Il focus tematico, individuato quale “file rouge” dell’evento sarà quello della formazione intesa quale leva innovativa e strumento su cui basare la strategia aziendale .

All’incontro parteciperanno, tra gli altri, Mike Taurasi, Presidente di Fondimpresa, Mario Vitolo, Direttore di OBR Campania che focalizzeranno il proprio intervento sul tema della formazione, e Francesco Nardone - Responsabile Relazioni Istituzionali Futuridea.

Concluderà i lavori il Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito.