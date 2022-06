Agricoltura, Masiello: difficile trovare lavoratori nei campi Così il presidente Coldiretti a Baselice per la presentazione del progetto Filigrano

“Abbiamo perso tante coltivazioni perché magari non erano più sostenibili, oggi si aggiunge un altro tema: è difficile trovare lavoratori che vengono nei nostri campi, sicuramente le raccolte primaverili già hanno subito alcuni colpi e in estate rischiamo di andare in difficoltà”. Così Gennarino Masiello, presidente della Coldiretti Campania, in occasione della presentazione della nuova edizione del progetto “Filigrano. La spiga d'oro di Baselice”.

Ma l'esponente dell'associazione di categoria nel ribadire l'impegno degli agricoltori per la produzione di grano si è detto preoccupato per le difficoltà riscontrate anche in questo settore: “Mancano migliaia di lavoratori nei nostri campi, molto spesso cerchiamo di meccanizzare alcune lavorazioni e momenti anche legati alla raccolta, ma non sempre è possibile. Però è chiaro che le nostre imprese si stanno strutturando in questa direzione”.

Intanto il presidente Coldiretti rilancia la sfida sul grano, produzione al centro del lavoro di ricerca realizzato nell'ambito del progetto 'Filigrano' che “quest'anno stiamo pensando di innovare - ha aggiunto - quindi aggiungere elementi nuovi, introdurre altre categorie: pensavamo al biologico, ai grani antichi, di fare delle classifiche separate e allargare il comitato di valutazione con diversi attori dalla ricerca all'industria. Il grano è diventato centrale in queste ore per fatti spiacevoli e di guerra, ma dovremmo tendere sempre più a conservare questa coltivazione e esaltarne tutte quelle che sono le potenzialità”.