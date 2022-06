Nuovo modo di comunicare e vivere Confindustria Benevento, da domani nuovo sito Il presidente Vigorito: La passione alimenta il nostro lavoro. Comunicarla sarà la nostra sfida"

Un nuovo modo di comunicare e vivere Confindustria Benevento è l'obiettivo al centro del progetto per il nuovo portale on line a partire da domani al seguente link https://www.confindustriabn.it.

Un sistema che mira alla eliminazione delle mail massive e ad invertire il flusso di informazioni, per consentire a ciascuna impresa di attingere a quelle di interesse, con un’unica newsletter settimanale di riepilogo.

Due gli asset sui quali si fonda la nuova strategia: Mettere al centro le informazioni, con news e circolari sintetiche e tempestive, ma soprattutto con un riferimento associativo chiaro a cui rivolgersi. Dare spazio alle imprese attraverso la visibilità offerta dalla vetrina degli associati.

Il portale, libero per i primi mesi, diventerà accessibile con password per i soli soci in autunno. Rafforzato anche il servizio job market attraverso una nuova bacheca dedicata al matching tra domanda ed offerta di lavoro.

“C’è un lungo lavoro alle spalle di questo progetto - ha dichiarato il presidente di Confindustria Benevento, l'avvocato Oreste Vigorito -. E’ stata raccontata la storia di una organizzazione con più di novant’anni di vita, ma anche illustrata la compagine associativa, articolata nelle sue varie anime. I servizi sono stati analizzati nelle singole voci e quantificati anche economicamente per far comprendere il valore di aderire all’associazione. Il nostro personale - ha poi spiegato ancora il numero uno degli industriali sanniti - ha seguito un corso di copy writing, partendo dalla consapevolezza che nel mondo di oggi, caratterizzato da un eccesso di notizie, diventa sempre più importante saper comunicare per intercettare il bisogno dell’altro, utilizzando un linguaggio sintetico e chiaro. Vorremmo che agli associati arrivasse il messaggio che dietro ogni notizia o evento, c’è il lavoro di una nostra risorsa. Come dice Bergson - conclude il presidente Vigorito - "La comunicazione avviene quando oltre al messaggio passa anche un supplemento d’anima. La passione alimenta il nostro lavoro. Comunicarla sarà la nostra sfida".