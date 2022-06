Distretti commerciali verso la costituzione, si prova ad accelerare Oggi nuovo incontro al comune di Benevento con sindaci e associazioni di categoria

Nuovo incontro a Palazzo Mosti per la costituzione dei distretti commerciali. Si prova ad accelerare per la definizione dei due distretti immaginati sia quello urbano, che dovrebbe inglobare le attività del centro, sia quello diffuso che dalle contrade dovrebbe coinvolgere anche i comuni della provincia in particolare dell'hinterland. Alla riunione con l'assessore Luigi Ambrosone, delegato alle Attività produttive del comune di Benevento hanno partecipato esponenti delle associazioni di categoria ed i rappresentanti degli altri comuni coinvolti tra cui Ceppaloni, Arpaise, San Leucio del Sannio, Pietrelcina, Sant'Angelo a Cupolo.

La prossima settimana ci sarà una nuova riunione, così come stabilito al termine del confronto di questo pomeriggio, ma in questo lasso di tempo toccherà a comuni, enti e associazioni deliberare e formalizzare l'adesione.

“Vogliamo essere quanto più celeri possibili per non perdere nessuna opportunità per quanto attiene i distretti commerciali”, ha ribadito a margine dell'incontro l'assessore Ambrosone parlando di un lavoro lungo che richiede diversi passaggi ma “stiamo facendo un lavoro certosino, coinvolgendo sindaci e associazioni per addivenire al più presto all'obiettivo prefissato. La prossima settimana dovremmo acquisire tutte le deliberazioni previste per formalizzare l'adesione”.