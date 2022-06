Vigorito: "Oggi il futuro si può costruire stando uniti" Il presidente di Confindustria a Futuridea incontra aziende: "Orgoglioso di rappresentare il Sannio"

Tra le imprese, con le imprese: “Perché un imprenditore deve conoscere la realtà che vive” spiega Oreste Vigorito, presidente di Confindustria, nell'ultimo appuntamento itinerante dell'associazione nella splendida cornice di Futuridea.

Un'iniziativa, quella de “Gli incontri della Manifattura”, organizzata dal vicepresidente Clementina Donisi, che sta portando, appunto, l'associazione a incontrare il territorio in particolare nella sua declinazione economica e imprenditoriale anche in virtù di quel principio che Vigorito ha posto alla base del suo mandato: l'unione, la capacità e per molti versi l'esigenza di aggregarsi.



Prima del convegno un tour nella realtà di Piano Cappelle: “Una realtà d'eccellenza – ha spiegato Clementina Donisi – che dobbiamo far conoscere- Avere l’opportunità rafforzare le relazioni tra le imprese, conoscere le innovazioni prodotte sul territorio ed offrire l’occasione di confronto sui temi prioritari, è lo spirito con cui organizziamo gli incontri itineranti della Manifattura che costituiscono un appuntamento atteso che offre sempre nuovi spunti di riflessione”.



E' intervenuto anche Francesco Nardone, Presidente di Futuridea: “Parlavamo di temi ambientali, di sviluppo sostenibile e innovazione 15 anni fa, oggi sono diventati attuali. Oggi guardiamo al dato dello spopolamento nel Sannio ma ci sono altri dati che non sono da sottovalutare: la scarsa propensione all'innovazione. Pensate che abbiamo un rapporto che vede il Nord depositare 100 brevetti per milione di abitanti...qui nel Sannio 8...dato che evidenzia un rapporto di dipendenza tecnologica incredibile. E da questo punto di vista c'è da dire anche che le amministrazioni non fanno rete: penso al tecnopolo di Bologna che ha visto collaborare enti pubblici, università, aziende...credo sia un modello da portare avanti anche qui e in questo Confindustria può essere un partner straordinario.



E dopo gli interventi di Mike Taurasi per Fondimpresa e del direttore Obr Campania Mario Vitolo sul tema dell'importanza della formazione aziendale, diverse sono le aziende che hanno voluto sfruttare l'occasione per presentarsi e per far conoscere le loro realtà.



Realtà che il presidente di Confindustria, Oreste Vigorito, ha molto apprezzato: “Ogni volta che incontro realtà di questo territorio mi arricchisco. Ma abbiamo necessità di far gruppo: il confronto è molto utile, ma il futuro oggi si può costruire solo stando assieme. Oggi guardiamo tutti al Pnrr: ma rischiamo di ritrovarci peggio di prima se quei soldi saranno spesi male, non bisogna guardarvi come fossero una vincita...anche perché da uno studio è emerso che chi ha fatto grosse vincite spesso è ritornato alla condizione economica di prima, o anche peggio, nel giro di pochissimo.



Ma io credo nel Sannio: è una terra che si è fatta da sola...ed è sana. Perciò sono molto orgoglioso di rappresentarla per quel che riguarda imprese e lavoratori e di dire, quando siedo ai tavoli istituzionali, che bisogna concedere a questa terra un'occasione: perché la merita”.