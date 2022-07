Ance Benevento, ieri l'assemblea dei soci tra speranze e interrogativi Intervenuta la presidente nazionale Brancaccio. Ferraro: Attenzione alta per materiali e superbonus

Infrastrutture immateriali e materiali, innovazione, digitalizzazione, sicurezza nei cantieri. Sono questi alcuni dei principali temi sui quali si sono confrontate ieri le aziende edili riunitesi nell’assemblea Ance Benevento che si è svolta presso “La Rossella” al fine di fare sintesi sulle attività messe in campo, ma soprattutto con l’obiettivo a progetti e programmi futuri anche alla luce degli importanti strumenti che coinvolgono il comparto edile.

In collegamento la presidente nazionale Federica Brancaccio che ha aggiornato le aziende sulle novità legislative in tempo reale. In particolare ieri è stata votata la fiducia della camera sul Decreto aiuti. Si sta lavorando sul caro materie e sui prezzari la cui applicazione sarà estesa a tutte le stazioni appaltanti.

La presidente ha, inoltre ricordato che la modifica al codice degli appalti è stata delegata al Consiglio di stato e che anche sul quel fronte si auspicano interventi rapidi.

“Oltre che per realizzare gli ordinari adempimenti statutari – ha sottolineato Mario Ferraro - abbiamo ritenuto utile un confronto con gli imprenditori del settore soprattutto alla luce delle continue novità che coinvolgono l’edilizia. Sul PNRR siamo destinatari di 108 miliardi, questo vuol dire essere soci al 50% con lo Stato per l’attuazione delle opere poste alla base del piano. Stiamo dando molto spazio alla questione del caro materie e il nostro impegno guarda all’applicazione del nuovo prezzario per le procedure di affidamento e all’obbligo di revisione delle clausole di revisione dei prezzi. Decisive novità anche sul fronte del superbonus che può rischiare di tramutarsi da opportunità in beffa per i continui stop and go della normativa. Sul Superbonus sono oltre 35 miliardi gli investimenti ammessi a detrazione a giugno a livello nazionale di cui poco più di 2 in Campania.

Le aziende in questa fase hanno bisogno di certezze e grazie ad un importante lavoro realizzato con gli sportelli “Appalti” e “Superbonus” riusciamo ad essere un punto di riferimento.

Sono, tuttavia, la digitalizzazione e l’innovazione i due punti chiave del progetto che ANCE Benevento porta avanti per rendere le proprie aziende ancora più competitive e strutturate. Oggi più che mai abbiamo bisogno di infrastrutture immateriali.

Di qui il nostro impegno sul fronte della digitalizzazione e dell’innovazione con un ruolo sempre più attivo nell’ambito del Digital Innovation Hub.

Sul fronte sicurezza, prosegue il percorso avviato in Prefettura , che vede la collaborazione con tutti gli Enti e all’interno del quale condividiamo le attività messe in campo sul tema. Significativi i primi risultati rappresentati al tavolo in termini di attività, basti pensare che grazie al CFS (Centro formazione sicurezza) sono state formate 447 persone, realizzati 49 corsi e strutturate 817 ore di formazione. Importanti numeri si registrano anche in tema di diffusione della cultura della sicurezza grazie al Sicuredil che vede la realizzazione di 393 visite in cantiere , 125 pos, 100 piani, 45 DVR. Di grande ausilio il progetto – La Sicurezza va in Cantiere - messo in atto dall’Ente bilaterale CFS – Centro sicurezza e formazione e realizzato attraverso un CAMPER itinerante, che dopo la felice esperienza del 2016 sarà riproposto a settembre 2022 . Ma la sicurezza si realizza anche tramite progetti innovativi che vedono la sperimentazione della realtà aumentata e delle ultime tecnologie in tema di realtà virtuale, applicate alla tradizionale formazione per lavorare in sicurezza nei cantieri (ponteggi, DPI ecc..).”

A collegarsi anche Luigi della Gatta, presidente ANCE Campania che ha fornito ragguagli sul prezzario varato dalla Regione Campania al fine di consentire l’adeguamento da parte delle aziende.

Subito dopo la parola, sempre in collegamento, è stata data a Edoardo Imperiale Amministratore delegato del Digital Innovation Hub della Campania che ha ricordato l’importante lavoro messo in campo per favorire la digitalizzazione delle pmi. Insomma una riunione ricca di contenuti che ha visto una massima partecipazione e dettato le linee per proseguire con le attività messe in campo.