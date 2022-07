Confindustria, Orlacchio confermato presidente Sezione Grafica e Allestimenti "Puntare ai prodotti e servizi sostenibili per rilanciare il settore"

E’ stato riconfermato alla guida della Sezione Allestimenti, Grafica e imballaggi, Alberto Orlacchio. Lo ha deciso l’Assemblea della Sezione riunitasi ieri pomeriggio per eleggere il presidente e la squadra che lo affiancherà nel corso del suo mandato.

“Guardiamo con ottimismo la fase post Covid e alla situazione geopolitica che viviamo" ha spiegato Orlacchio che ha poi rimarcato: "Di giorno in giorno i prezzi delle materie prime aumentano, soprattutto quelle della carta, cartone e di altre materie plastiche necessarie al packaging rigido e flessibile. È difficile anche reperirli, con tempi di consegna che non vengono più rispettati in quanto si cerca di ottimizzare anche l'aspetto logistico per poter contemperare l’aumento del prezzo del petrolio. Si è generata una vera e propria spirale inflazionistica molto complessa da superare. Ma ciò non deve scoraggiarci. Oggi è necessario sfruttare il trend del green ed imprimere una svolta verso l'economia circolare. L'Italia con l'80% di riciclo sulla totalità degli scarti e "rifiuti" di questo genere è già una superpotenza in questo campo. Tuttavia per poter offrire alle aziende una boccata di ossigeno riteniamo indispensabili alcuni interventi prioritari, quali: un supporto economico e finanziario (magari derivante dal PNRR) alle micro e piccole imprese per un nuovo "stimolo" innovativo diretto a fare impresa in maniera sostenibile; una misura volta a ridurre la pressione fiscale che grava notevolmente sulle imprese che mediamente supera il 60%; incentivi all'assunzione di personale con agevolazioni contributive.

Con le misure giuste e nonostante le difficoltà ritengo - ha concluso il riconfermato numero uno della Sezione Grafica degli industriali sanniti - che insieme agli associati del nostro settore, riusciremo a fronteggiare le difficoltà ed a fornire un contributo notevole per le nostre imprese e per il nostro territorio. Guardiamo con favore ad una continua interazione con le altre sezioni merceologiche di Confindustria Benevento attraverso una partecipazione sempre più attiva ai momenti di confronto che periodicamente si mettono in campo. Vorrei ringraziare il presidente Oreste Vigorito per il forte impulso e lo stimolo che sta fornendo alle imprese del territorio incoraggiandole nel percorso di ripresa che stanno affrontando”.

La squadra eletta è così composta:

Alberto Orlacchio (Texi srl) – Presidente

Fabio Calicchio (Ideaeventi sas di Fabio Calicchio & C) - Consigliere

Antonello Iuorio (Grafiche Iuorio snc di Antonello Iuorio & C) - Consigliere

Emiliano Lepore (Grafica Mellusi di Lepore Antonio) - Consigliere

Petrone Antonio (Ptr Arreda srl) - Consigliere

Profilo Alberto Orlacchio

Alberto Orlacchio, classe 1970, tifosissimo del Benevento Calcio. CEO e Co-Founder della TEXI srl insieme ad Antonio Vesce, società di grafica e stampa digitale con sede a Benevento. L'esperienza di Texi parte da molto lontano. Con trent'anni di storia alle spalle, dal 2008 l'azienda beneventana è fortemente attiva nel settore degli Allestimenti e dell’Interior design e della Comunicazione Visiva su tutto il territorio nazionale.