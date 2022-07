Bruno presidente Camera Commercio Irpinia - Sannio. Pd: "Darà gran contributo" Cacciano sull'elezione: "Con la sua competenza saprà cogliere sfide importanti che ci aspettano"

Il nuovo presidente della Camera di Commercio Irpinia - Sannio è Pino Bruno, già in passato alla guida di Confindustria Avellino. La votazione in mattinata dove Bruno ha avuto la meglio su Piero Mastroberardino per 3 voti.

A Bruno gli auguri del Pd sannita, con Giovanni Cacciano, segretario della Federazione Provinciale di Benevento del Partito Democratico che augura buon lavoro e buona fortuna a Pino Bruno per il suo nuovo incarico come primo presidente della neo unificata Camera di Commercio "Irpinia Sannio".

Queste le parole d Cacciano: "Siamo certi che, forte della sua esperienza e competenza, conferirà un prezioso contributo alle aziende dei nostri territori in un momento così sfidante ma allo stesso tempo molto ricco di nuove opportunità"