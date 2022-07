Barone (Asi): "Auguri a Bruno: CCIAA strategica per lo sviluppo" "Da oggi con Bruno inizia un percorso positivo per le due province interne della Campania"

“Auguri all’amico Pino Bruno, neo presidente della Camera di Commercio Irpinia-Sannio. Sono sicuro che con la sua autorevolezza imprenditoriale, la sua capacità manageriale e il suo garbo nei rapporti umani sarà un’ottima guida di un ente che rappresenta 70mila aziende di due province e quasi duecento comuni sparsi su circa cinquemila chilometri quadrati”. Così il presidente dell’Asi della provincia di Benevento, Luigi Barone, commenta l’elezione di Pino Bruno a primo presidente della Camera di Commercio unica di Irpinia e Sannio. “L’ente camerale è strategico per lo sviluppo e per i comparti industriale, artigianale agricolo, commerciale e del turismo. Da oggi con Bruno presidente inizia un nuovo e positivo corso per tutti i settori di due province interne della Campania e spero che si possa giungere ad una unità sui temi che interessano il territorio. Fondi europei, Pnrr, logistica e tanto altro sono le sfide sulle quali bisogna convergere e non certo divergere”, conclude il presidente dell’Asi di Benevento.