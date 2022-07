Imprese, Università, Confindustria e Istituzioni insieme per la nuova scuola Convenzione per la fondazione Ict: assieme per nuovi percorsi dedicati a tecnologie e informazione

Un nuovo Istituto Tecnico Superiore (ITS) interamente dedicato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. È stata firmata a Benevento, a Palazzo Paolo V, la costituzione della Fondazione ICT Campus ITS Academy: insieme 27 imprese, 5 istituti di istruzione superiore, 5 Università Campane, Comune di Benevento, Confindustria Benevento, associazioni di categoria, centri di competenze e Hub tecnologici.

Nell’occasione sono stati eletti il consiglio di indirizzo, composto da tutti i soci fondatori, la giunta esecutiva, il comitato tecnico scientifico. Il presidente della Fondazione è il prof. Gerardo Canfora, rettore dell’Università degli Studi del Sannio.

Gli ITS sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma a cui possono iscriversi studenti laureati o diplomati, e offrono percorsi di perfezionamento indirizzati su tematiche specifiche e orientati al mondo del lavoro.

“Il settore dell'ICT – spiega il professore Canfora - è in continua crescita e c'è sempre più bisogno di persone formate in questo campo. La straordinaria evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione richiede una formazione articolata su più livelli sui nuovi metodi e ambienti di sviluppo. Lo scopo della Fondazione è proprio quella di rispondere a una richiesta del mercato del lavoro, partendo proprio dalle necessità espresse dalle imprese che così numerose hanno aderito al progetto. Si tratta di una grande opportunità per gli studenti della regione Campania”.

Il successo di questa importante realtà di respiro regionale non è frutto del caso, bensì di un risultato costruito nel tempo con un’idea chiara e una visione lungimirante fondata sulla connessione delle politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali e territoriali. La progettualità è promossa dall’istituto di istruzione e formazione professionale Scuola La Tecnica che, nel tempo, ha avviato relazioni e promosso progetti formativi per sostenere gli interventi formativi destinati ai fabbisogni di innovazione e di trasferimento tecnologico della filiera IT coinvolgendo attori istituzionali ed imprese. ICT-Campus, infatti, nasce come “Polo Tecnico Professionale” nel 2015, prosegue nel 2017 con i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore – IFTS - in Sicurezza e Cybersecurity IFTS progettati e realizzati da Scuola La Tecnica capofila della ATS ICT Campus in partenariato con le Università, il Comune di Benevento, gli istituti di istruzione Superiore e imprese della filiera IT, oggi, si diventa una realtà stabile territoriale per la formazione terziaria in Campania.

Il progetto punta a favorire la nascita nel Sannio di un vero e proprio “ecosistema formativo”, capace di generare occupazione, soddisfare i bisogni delle aziende, trattenere i giovani sul territorio e attrarre realtà produttive in cerca di talenti nel campo delle #tecnologie e del #digitale. Le tematiche dei percorsi di specializzazione nel primo triennio riguarderanno sicurezza e cybersecurity, IoT, cloud computing e big data. I corsi, biennali, saranno gratuiti e accoglieranno fino a 25 studenti per percorso formativo.