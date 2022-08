Green economy e sostenibilità Confindustria Benevento presenta due webinar Formazione gratuita, i progetti diretti al rilancio del settore automotive in Campania

Prendono il via domani i webinar formativi sul tema Green Economy e sostenibilità ambientale diretti al rilancio del settore automotive in Campania. Si tratta di formazione gratuita finanziata con le risorse dell’Avviso 2/2021 di Fondirigenti di cui Confindustria Benevento è aggiudicataria. Il primo webinar sarà focalizzato sulla “Sostenibilità e ESG: una leva

competitiva essenziale” e sarà tenuto dalla professoressa Manuela Macchi, docente esperta nelle materie ESG (Environmental, Social and Governance), Sostenibilità, Processi di Decarbonizzazione ed Economia Circolare. Il secondo sarà incentrato su: “Sostenibilità nell’automotive: caratteristiche attuali, opportunità e driver per l’integrazione nella

strategia”. “Utilizzando l’avviso messo a disposizione da Fondirigenti abbiamo colto l’occasione per realizzare questo interessante corso specialistico realizzato attraverso due momenti di approfondimento calendarizzati a distanza di una settimana e volti ad integrare la sostenibilità nel business al fine di creare nuove fonti di valore aziendale. Spiega Pietro di Lorenzo – Presidente Sezione Automotive Aeronautica e Aerospazio. Favorire le trasformazioni in atto fruendo di strumenti formativi diretti ad azionare le leve necessarie ad adeguarsi a nuovi paradigmi, rappresenta una interessante occasione messa a disposizione delle aziende del comparto automotive”. I due webinar sono calendarizzati nei giorni 1 e 7 settembre, entrambi a partire dalle ore 15:00. Le lezioni, indirizzate alle aziende associate, avranno una durata di 4 ore e si svolgeranno in modalità da remoto ma è

comunque possibile partecipare in qualità di uditori trasmettendo la richiesta prima dell’orario di inizio a: t.giornale@confindustria.benevento.it