Caro libri, Viele (Flp Cgil): servono interventi a sostegno delle famiglie L'appello a governo ed enti locali: "I rincari purtroppo stanno riguardando anche questo settore"

Dai libri ai quaderni, ma anche penne, astucci, zaini sembrano risentire dei rincari e la spesa per le famiglie in vista del nuovo anno scolastico appare lievitare fino al venti per cento in più. E il sindacato chiede oggi interventi immediati a sostegno dei genitori. Evelina Viele della Flp Cgil parla di situazione molto difficile e rivolge un appello a governo ed enti locali: “I rincari di cui stiamo sentendo parlando per i diversi settori purtroppo stanno riguardando il corredo scolastico. Per cui le famiglie alla vigilia dell'apertura delle scuole si trovano ad affrontare questo problema che rischia di diventare molto serio”, spiega l'esponente del sindacato che ribadisce l'importanza della “contrattazione sociale e ci sembra che anche in questo contesto possa rappresentare uno strumento per tentare di ottenere a supporto delle famiglie un'azione sinergica anche da parte degli enti locali. Bisogna trovare modalità e risorse per un settore così delicato. L'appello – conclude - è di intervenire subito anche a livello centrali magari con un blocco dei prezzi”.