Scuola - lavoro. L'Ance Benevento nella compagine dell'ITS Casa Campania Ferraro: "L’iniziativa sarà in grado di fornire nuovo impulso al mercato del lavoro"

“Crediamo fortemente nelle potenzialità degli Istituti tecnici superiori soprattutto in un momento in cui lo scollamento tra domanda ed offerta di lavoro appare evidente". Così Mario Ferraro,presidente di ANCE Benevento che rimarca: "Abbiamo sostenuto sin dall’inizio il progetto dell’ITS Casa Campania in quanto riteniamo che la formula di formazione e collocamento portata avanti dallo stesso sia particolarmente idonea a creare figure professionali con conoscenze tecniche specialistiche idonee all’attuale mercato del lavoro. Plaudiamo all’importante lavoro messo in campo che ha condotto alla costituzione dell’ITS Academy “Casa Campania” e siamo convinti che l’iniziativa sarà in grado di fornire nuovo impulso al mercato del lavoro avvicinando molti giovani ad un settore, quello della filiera edile, poco attenzionato ma ricco di opportunità”.

L’ITS “Casa Campania” è stato costituito a Napoli negli scorsi giorni e la Fondazione che curerà la formazione specialistica dei giovani diplomati e laureati è composta da 58 organismi pubblici e privati: istituti scolastici, associazioni di categoria, enti di formazione specializzati, enti pubblici e imprese edili dislocate nell’intera regione.

Il mandato affidato all’ente è l’organizzazione di un ciclo di percorsi per la formazione di tecnici nel comparto edile, puntando a “curvare” la loro specializzazione, definendo le figure e le skills più utili all’attuale mercato del lavoro, per guidare le attività di cantiere.

La fondazione è finanziata dalla Regione Campania e rappresenta una “scuola di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica” che consentirà di conseguire il diploma di tecnico superiore riconosciuto a livello nazionale.

“Gli ITS Academy rappresentano il naturale sbocco per rafforzare ed ampliare le competenze acquisite durante il percorso scolastico e garantire ai nostri giovani occupazione stabile e di elevato livello professionale” ha sottolineato Alessandra Guida, dirigente dell’Istituto tecnico “Della Porta – Porzio”, capofila del gruppo costituente la fondazione.

“L’obiettivo è assicurare ai giovani selezionati una più che ragionevole certezza di futuro impiego” ha invece chiarito Raffaele Archivolti, presidente dell’ITS Casa Campania. “Ringrazio il presidente della Regione, Vincenzo De Luca e l’assessore alle Politiche giovanili, Lucia Fortini, perché hanno investito ancora un volta sui giovani, visto che le figure professionali che si formeranno con l’ITS rispondono a precise richieste del mondo del lavoro, grazie anche alla partecipazione diretta delle imprese nella stesura dei programmi e dei percorsi formativi”.

La compagine di ITS Casa Campania vede al suo interno importanti realtà pubbliche e private del territorio regionale. Nello specifico, si annoverano istituti scolastici: Istituto “Della Porta-Porzio” di Napoli, Istituto “Bernini-De Sanctis” di Napoli, Istituto “Cenni-Marconi” di Vallo della Lucania, Istituto "Ugo Foscolo" di Caserta, Istituto "Galilei-Di Palo" di Salerno, le associazioni dei costruttori delle 5 province campane: ANCE Avellino, ANCE Benevento, ANCE Caserta, ANCE Napoli, ANCE-AIES Salerno; università, scuole ed enti di formazione: CFS Avellino, CFS Benevento, CFS Caserta, CFS Napoli, Consorzio Meditech, DIARC UNINA, DIST UNINA, Scuola Edile Salerno, STAMPA, STOÀ, TIME VISION, Università di Salerno; enti pubblici: Comune di Napoli, Comune di Vallo della Lucania, ACER - Agenzia Campania per l’Edilizia Residenziale; imprese e consorzi ad alta specializzazione: ACCA software, DIHMS - Digital Innovation Hub Manifattura e Servizi, Consorzio STRESS ed imprese edili: Brancaccio Costruzioni spa, Co.GEA. Impresit srl, Comi srl, Costruzioni Napoli srl, Delta costruzioni dell'ing. Alessandro Landolfi e c. s.r.l., Edilsud srl, Fabio Napoli e partners srl, Felco costruzioni generali srl, Ferraro Costruzioni srl, Galasso costruzioni srl, Graphite srl, GRV Costruzioni e Restauri, I.CO.M.E.S. srl, Ing. Della Gatta s.r.l., Iterga srl, Loba costruzioni s.r.l., Matter Economy srl, Pravia s.r.l., Rizzo costruzioni srl, Romano Costruzioni srl, Sacogen s.r.l., Samoa restauri srl, Savarese Costruzioni spa, Schiavo & C. spa, Seclar srl, SEDIM srl, SI.GE.A. Costruzioni srl, Tecnobuilding srl, Tecno In spa, Vincenzo Russo Costruzioni srl.