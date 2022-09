Sannio Europa, i sindacati: "Preoccupati per la tenuta finanziaria" "Lavoratori chiedono incontro a Nino Lombardi"

Si è tenuta oggi l’assemblea del personale dipendente dall’ agenzia provinciale Sannio Europa alla presenza delle sigle sindacali.

I sindacati, Domenico Raffa per Fp Cgil, Antonio Forgione per Cisl Fp e Raffaele Fonzo per Uil Fpl dicono: "Dal dibattito è emersa la forte preoccupazione per la tenuta finanziaria dell’agenzia provinciale in merito alle disponibilità inerenti il contratto di servizio, pertanto i sindacati hanno concordato assieme ai lavoratori di richiedere un incontro con il Presidente della Provincia sul tema oggetto delle preoccupazione e con lo stesso Amministratore Unico della società.

Una richiesta legittima, volta a comprendere lo stato di salute della società e le prospettive future che da esso avranno modo di garantire stabilità scongiurando eventuali criticità apponendo dei correttivi ove necessari alla regolare prosecuzione delle attività.

Per i lavoratori e per il sindacato occorre partire dalla tenuta dei conti, da una gestione accurata e da rapporti saldi con la Provincia per rilanciare la società nelle aree di competenza e per garantire servizi di maggiore qualità per i cittadini".