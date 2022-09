Edilizia: firmato contratto integrativo provinciale, aumenti per gli operai Soddisfatta l'ANCE di Benevento e i sindacati di categoria

Firmato, questa mattina, il nuovo Contratto Integrativo Provinciale in vigore da settembre 2022. L’accordo intende valorizzare e dare nuovo impulso al settore dell’edilizia, da sempre al centro della crescita economica del nostro territorio esso infatti prevede l’adeguamento per operai ed impiegati dell’indennità di trasporto e di quella della mensa, in linea con le indicazioni dettate dalla recente intesa nazionale

In questo modo sarà consentito ai lavoratori e alle loro famiglie di far fronte ai forti rincari che stanno mettendo a dura prova l’economia.

L’accordo dedica particolare attenzione ai temi della sicurezza, formazione ed addestramento. Esso conferma i condivisi intenti di sostenere le imprese e i lavoratori del settore nel percorso della sicurezza e dello sviluppo e della qualità. Proprio la qualità del lavoro e l’innovazione delle imprese, rappresentano il presupposto necessario a tutela dei lavoratori e favoriscono, al tempo stesso, la valorizzazione delle imprese che operano nel rispetto della legge.

La volontà comune è stata quella di puntare sulla riqualificazione del settore e sulla sicurezza del lavoro, potenziando le imprese e tenendo presente la centralità dell’edilizia per l’economia. Nel contratto si punta a valorizzare le attività degli Enti bilaterali: Cassa Edile, Centro per la Formazione, Sicurezza e RLST (Rappresentanti Lavoratori Sicurezza Territoriale).

Grande soddisfazione per Ance Benevento, rappresentata dal Presidente Mario Ferraro, e per i Segretari provinciali Antonio Cirillo (Feneal Uil), Fulvio Pirchio (Filca Cisl) e Antonio Di Capua (Fillea Cgil), che hanno confermato la volontà comune di collaborare ed impegnarsi per tutelare operai e imprese della provincia di Benevento.