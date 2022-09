"Analisi di mercato e strategie di ingresso nei paesi esteri" Terzo Seminario del ciclo INCONTRA: INnovazione, CONoscenze e TRAsformazione Digitale”.

“L’export italiano continua a crescere facendo registrare nei primi mesi del 2022 un + 22,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il 51% delle esportazioni proviene da piccole e medie imprese che necessitano di strumenti guida prima di entrare in nuovi mercati o di espandersi in quelli attuali". Così Claudio Monteforte, presidente Piccola Industria Confindustria Benevento che introduce il il terzo Seminario del ciclo IN.CON.TRA dal titolo "Analisi di mercato e Strategie di Ingresso nei Paesi Esteri", che si terrà il prossimo 28 settembre, alle 16 presso la Sala lettura del dipartimento DEMM - Palazzo De Simone, Piazza Arechi II a Benevento.

La collaborazione con L’Università degli Studi del Sannio ed il format del ciclo di seminari In.Con.Tra. offre gli elementi utili a orientare le imprese sugli scenari esteri e capaci di condurle lungo il cammino necessario per programmare strategie di marketing calibrate sulle singole esigenze aziendali”.

Il seminario si propone di fornire gli elementi di base per realizzare l’analisi dei mercati esteri secondo le specifiche esigenze strategiche, indicando le possibili fonti informative istituzionali, con cui operativamente accedere attraverso processi di analisi dei mercati, dati, informazioni e schede paese.

Saranno presentate alle aziende le alternative per esportare nei paesi esteri: esportazioni attraverso intermediari, esportazioni dirette contratto di licensing, contratto di franchising, piggy back.

Il Ciclo INCONTRA è strutturato su quattro appuntamenti incentrati su: Sicurezza Informatica: come metterla in atto; Valorizzazione degli Asset aziendali: Il ruolo della proprietà intellettuale; Analisi di mercato e strategie di ingresso nei paesi esteri; Digitalizzare a Costo zero attraverso i quali affiancare le piccole e medie imprese in un percorso di crescita che fornisca loro i principi base su ciascuno degli ambiti affrontati.

“Siamo arrivati al terzo appuntamento di un ciclo formativo che ha già raccolto numerose adesioni – ha dichiarato il Rettore dell’Università del Sannio, Gerardo Canfora -. La piccola e media impresa è una realtà rilevante in termini di numerosità, di persone occupate e di fatturato. Spesso rappresenta la locomotiva dei territori, con un potenziale ruolo di stimolo allo sviluppo locale. Tra le azioni di supporto a questa importante realtà, il nostro Ateneo vede nella formazione e nell’aggiornamento degli addetti un fattore determinate per la modernizzazione e la competitività delle aziende. In questo discorso resta fondamentale il colloquio costante con Confindustria, decisivo nell'attuazione del dialogo tra università e imprese”.