Giovani, formazione e lavoro: Confindustria in campo con la formazione duale Vigorito: "Puntiamo ad aiutare i giovani a vivere il territorio grazie alle aziende"

Confindustria scende in campo a Benevento, con un progetto dedicato a giovani e lavoro che punta forte sulla formazione.

E' stato presentato infatti nella sede di Confindustria Benevento il primo corso di Formazione Duale per la figura di operatore meccanico voluto dall'Unione Industriali in collaborazione con la scuola “La Tecnica”, dal presidente Oreste Vigorito, dai suoi vice Clementina Donisi e Claudio Monteforte, dai rappresentanti della scuola “La Tecnica” , da Giovanna Megna in qualità di docente e alla presenza dei sindaci e delle aziende.

Il progetto di formazione duale vede dunque la condivisione del percorso formativo con l'azienda: “Senza alcun contrasto – hanno spiegato gli organizzatori – con gli istituti scolastici ordinari, ma garantendo un percorso alternativo per un accesso più rapido al mondo del lavoro”.

Nel merito il presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito ha spiegato: “Parlare di recupero dei ragazzi che magari non si trovano bene nel loro percorso di studi è sbagliato: non dobbiamo recuperare nulla, ma trovare la loro identità. E dovremmo anche smettere di dire che stiamo pensando al futuro dei ragazzi, visti i risultati. Dobbiamo dare ai ragazzi la convinzione di poter cambiare la società, e di poterlo fare attraverso le imprese in cui si formano: le aziende non devono far lavorare i ragazzi che arrivano da loro, ma fargli comprendere il loro mondo, facendoli sentire i proprietari. Qui nel Sannio è possibile un percorso del genere perché le aziende sono sane, ma poi bisognerebbe far capire alle istituzione le differenze che ci sono tra il fare impresa nel Sannio e farla a Torino: ci sono differenze abissali e nonostante ciò nel Sannio ci sono eccellenze incredibili”.

E sul ruolo di Confindustria: “Ho sempre dichiarato che non sarei stato il presidente dei convegni e delle passerelle: ho passato un anno a conoscere il territorio, un territorio che non smette mai di stupirmi. Per quel che attiene ai giovani: è un problema di tutto il sud. Abbiamo un problema di giovani eccellenze che se ne vanno: Confindustria non può sostituirsi alle istituzioni, ma può aiutare i giovani a capire che le aziende vogliono che loro vivano il territorio e lo vivano bene. I giovani non vanno chiusi in gabbia e per questo l'azienda deve vivere il territorio e farlo vivere ai propri dipendenti”.



“La formazione Duale – ha dichiarato Clementina Donisi Presidente Sezione Manifattura, Impiantistica Meccatronica di Confindustria Benevento, rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle imprese in quanto basata su un modello composto di formazione d’aula e formazione in azienda e rivolto a ragazzi in possesso di licenzia media e a rischio di dispersione scolastica.

La figura di cui abbiamo bisogno è quella di Operatore Meccanico con indirizzo: Lavorazioni meccanica, per asportazione e deformazione.

È quanto è emerso dalla mappatura realizzata presso le aziende associate a Confindustria Benevento Sezione Manifattura, Impiantistica, Meccatronica.

Abbiamo accolto questa sfida in quanto crediamo in un modello duale al tempo stesso formativo e di inserimento lavorativo, ora dobbiamo far decollare il primo corso mai realizzato prima in questa direzione attraverso la costituzione dell’aula e l’inserimento dei giovani.

L’obiettivo di Confindustria Benevento è quello di indirizzare i giovani rispetto alle reali esigenze lavorative delle aziende favorendo il ricorso agli strumenti in linea con i fabbisogni del mercato del lavoro.”



Sono sei le aziende della filiera meccanica (COSMIND, NASHIRA Hardmetals, SEIEFFE, IDNAMIC, CAR SEGNALETICA, SAPA) che finora hanno aderito all’iniziativa e che richiedono 20 figure professionali di “operatore meccanico: lavorazione meccanica per asportazione e deformazione”.