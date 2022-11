Anche Matera firma l'appello di AsLim contro le cartelle pazze Fucci: "Un successo: tanti imprenditori vicini alla nostra iniziativa"

Sono oltre trecento le adesioni, tra cui quella del senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera, sottoscritte nella giornata di ieri a Benevento per l'iniziativa

dell’ Aslim Italy (Associazione Liberi Imprenditori Italiani), volta alla raccolta firme a sostegno della pace fiscale e contro le cartelle “pazze” esattoriali.

Lo rende noto il presidente dell’associazione degli imprenditori Alessandro Fucci, con sede legale a Limatola e oltre cinquanta sedi in Italia.

"E' stato un vero e proprio successo - commenta soddisfatto Fucci, che ringrazia il Comune del capoluogo sannita per l'autorizzazione - aver ricevuto tantissime adesioni presso il nostro gazebo allestito in piazza Risorgimento. Tante persone, soprattutto imprenditori e titolari di partite iva, ci hanno spinto a resistere e a portare avanti l'iniziativa più che condivisa".

"Tra le numerose presenze - conclude Fucci - va segnalata quella del senatore Domenico Matera che, aderendo alla sottoscrizione promossa dalla nostra associazione, ci onora e incoraggia a continuare nel nostro 'tour', partito appunto ieri dalla città di Benevento come primo capoluogo di provincia in Campania".

La prossima tappa sarà infatti la città di Caserta.