Primavera, il Benevento affronta il Crotone in trasferta

Domani tornerà in campo la Primavera del Benevento. I giallorossi affronteranno il Crotone in trasferta, con fischio d'inizio fissato alle ore 11:30. Dopo la sconfitta rimediata in casa del Perugia, la squadra di De Angelis cercherà di ottenere un risultato positivo in terra calabrese. Fischio d'inizio fissato alle ore 11:30.
Primavera, i convocati di De Angelis
PORTIERI: Suppa, Mandato.
DIFENSORI: Nonga, Kwete, Scarpitella, Formicola, Manuzzi, Jerradi, D'Ambrosio, Palmieri, Cerulo.
CENTROCAMPISTI: Borrelli, Grilli, Scalici, Paolini, De Benedetto.
ATTACCANTI: Milucci, Giugliano, Soprano, Miranda, Lo Russo.
Primavera, la classifica
Empoli 31
Pescara 29
Spezia 25
Benevento 25
Perugia 24
Pisa 22
Catanzaro 22
Ternana 22
Bari 21
Avellino 20
Cosenza 19
Monopoli 18
Ascoli 16
Salernitana 14
Palermo 12
Crotone 6