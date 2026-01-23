"Territorio giallorosso", col Siracusa ci sarà anche San Marco dei Cavoti Le parole del sindaco Marino: "Iniziativa lodevole del presidente Vigorito"

Non solo Sant'Angelo a Cupolo, domani al Vigorito per Benevento-Siracusa, ci sarà anche il comune di San Marco dei Cavoti nell'ambito dell'iniziativa "Territorio giallorosso". Un appuntamento che il sindaco Marino attende con grande trepidazione: "Questa è una iniziativa lodevole. Il presidente Vigorito non è nuovo a simili progetti orientati a dare visibilità al territorio. Lo possiamo dire: è più beneventano di altri, sta dimostrando grande attaccamento a questa terra. Tutto ciò ha i suoi effetti sulla collettività. Sarà sicuramente un pomeriggio diverso. Dal nostro comune sono giunte tante richieste, speriamo che il tempo sia clemente e che il Benevento vinca. Partecipiamo per dare un supporto morale di tifo alla squadra giallorossa. Personalmente, sono un tifoso del Benevento e più volte sono stato allo stadio. Per alcuni dei nostri concittadini sarà la prima in assoluto".

Borrillo: "Grande entusiasmo tra gli studenti"

Pronto a varcare i cancelli del Vigorito anche l'assessore Franco Borrillo: "E' una iniziativa bellissima che soltanto una mente come quella di Vigorito avrebbe potuto partorire. Questo è l'unico modo per avvincinare le persone al calcio, e in particolare alla squadra della provincia. Spero che 'Territorio giallorosso' prosegui anche nella prossima stagione, in modo da avvicinare ancora di più le famiglie e la collettività. Sarà un pomeriggio bellissimo, sono anche un docente e i ragazzi hanno risposto con grande entusiasmo a questa iniziativa promossa dal Benevento Calcio".

Il tifoso Barbato: "La Provincia è sempre più vicina"

Non poteva mancare un tifoso giallorosso di San Marco dei Cavoti, Marco Barbato: "Queste iniziative non fanno più notizia, sono anni che il Benevento Calcio si affaccia verso la sua provincia. Negli ultimi anni ho visto quest'ultima sempre più presente. San Marco dei Cavoti ci sarà sempre, di questo ne sono sicuro. Il campionato? Floro Flores ha rivitalizzato i suoi ragazzi, speriamo in un passo falso del Catania e un successo dei giallorossi contro il Siracusa. Sono convinto che il Benevento possa ambire alla promozione diretta, in modo da calcare categorie più consone alla città e alla società".