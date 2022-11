Digitalizzare a costo zero: all'Unisannio focus con Confindustria Il 1 dicembre ultimo dei focus sull’Innovazione, Conoscenza e Trasformazione digitale

“Digitalizzare a Costo zero”. E' il tema del quarto Seminario del ciclo "Incontra": INnovazione, CONoscenze e TRAsformazione Digitale” organizzati da Piccola

Industria Confindustria Benevento e Università degli Studi del Sannio. “La digitalizzazione è una delle tante sfide imposte dall’attuale periodo congiunturale", spiega Claudio Monteforte Presidente Piccola Industria Confindustria Benevento -. Nonostante la tecnologia sia diventata parte integrante della quotidianità, non è sempre così scontato riuscirla ad inserire nei processi aziendali in modo sicuro e costante. La digitalizzazione offre diversi vantaggi alle PMI. Essa porta ad ottimizzare i processi aziendali, incidendo in modo positivo sulla produttività e sulla crescita delle PMI”.

Processi di "Iperautomazione, integrazione di sistemi di Intelligenza Artificiale, Metaverso e Realtà Virtuale - spiegano dall'associazione degli industriali sanniti - sono tematiche che le PMI tendono a considerare futuristiche e inaccessibili. In realtà la digitalizzazione parte da poche, semplici azioni e buone pratiche, spesso attuabili in pochissimo tempo e senza spendere niente. Le tecnologie più avanzate, inoltre, sono sempre più accessibili, fruibili, attuabili e spesso anch’esse a costo zero. Nel seminario saranno illustrate le modalità di accesso a costo zero a queste tecnologie e verrà fornito un report generato dall’intelligenza artificiale DELFI.AI che giudicherà le possibilità di miglioramento di ogni singola impresa grazie al semplice inserimento della partita Iva".

Il Ciclo Icontra è stato strutturato attraverso quattro appuntamenti incentrati su: Sicurezza Informatica: come metterla in atto; Valorizzazione degli Asset aziendali: Il ruolo della proprietà intellettuale; Analisi di mercato e strategie di ingresso nei paesi esteri; Digitalizzare a Costo zero attraverso i quali affiancare le piccole e medie imprese in un percorso di crescita che fornisca loro i principi base su ciascuno degli ambiti affrontati.

“Insieme a Confindustria abbiamo fortemente voluto questo ciclo di formazione orientato alla piccola impresa – afferma il Rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora – affrontando una serie di temi imprescindibili per chi vuole stare al passo con un mercato del lavoro globalizzato e in veloce evoluzione. L’innovazione che si sviluppa nell’accademia non avrebbe senso se non trovasse un’applicazione nel mondo reale. Siamo sicuri che il percorso virtuoso avviato con INCONTRA proseguirà in altri momenti di confronto e divulgazione”.

Il programma dei lavori con inizio alle ore 10 presso la Sala lettura del dipartimento DEMM - Palazzo De Simone, prevede i saluti Istituzionali di Gerardo Canfora,

Rettore Università degli Studi del Sannio; Claudio Monteforte, Presidente Piccola Industria Confindustria Benevento; Antonella Tartaglia Polcini, Delegata del Rettore per la Terza Missione Sociale e Culturale. Poi il focus tematico "Digitalizzare a Costo zero" con Giovanni Caturano, Consigliere Delegato Innovazione, Mare Group, Gianluca Manca CMO Mare Group.

"Non reinventare la ruota: sistemi di raccomandazione e supply chain nello sviluppo del software" con Massimiliano Di Penta, Professore Ordinario Sistemi di Elaborazione delle Informazioni – Dipartimento di Ingegneria - Case Studies con tre esempi di innovazione a Costo Zero: Maria Teresa Altieri – Innovation Manager, Tre passi per la presenza on line; Visibilità, Acquisizione e fidelizzazione Martina Autori, Marketing Strategist. Introduce e modera Giovanni Caturano

Ordinario Management e Marketing Internazionale - Unisannio.