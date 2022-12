Confindustria e Università: ecco la sfida della digitalizzazione Quarto appuntamento del ciclo di seminari 'Incontra' dedicato al tema “Digitalizzare a costo zero”

Imprese, esperti e studenti a confronto sulla sfida della digitalizzazione per il quarto seminario del ciclo 'Incontra - Innovazione, Conoscenze e Trasformazione Digitale” organizzati da Piccola Industria Confindustria Benevento e Università degli Studi del Sannio. “Digitalizzare a costo zero”, il tema al centro dell'ultimo appuntamento per il 2022 promosso nell'ambito dell'iniziativa che vede in campo mondo delle aziende e l'università, con attenzione alle nuove sfide e alle potenzialità di sviluppo del tessuto imprenditoriale soprattutto nelle aree interne.

“Abbiamo da subito sposato questa idea perché in tutte le tematiche trattate abbiamo rivolto attenzione alla cultura d'impresa”, ha spiegato Claudio Monteforte, presidente della Piccola industria di Confindustria Benevento. “Un tema – ha ribadito l'esponente degli industriali sanniti – fondamentale soprattutto nelle aree interne. Un messaggio rivolto non solo agli imprenditori, ma soprattutto ai giovani vista la presenza di studenti oggi impegnati nella ricerca”. Nel corso dell'incontro pertanto spazio alle nuove tecnologie ma anche e soprattutto alle azioni necessarie per valorizzare al meglio le risorse già esistenti.

“Digitalizzare a costo zero – ha precisato Giovanni Caturano, direttore Innovazione Mare Group e docente di videogiochi e realtà virtuali di Unisannio – significa innanzitutto imparare ad usare gli strumenti che già abbiamo e di cui spesso sfruttiamo una piccolissima parte delle potenzialità e poi far fruttare tutte le grandi leve che ci sono per ottenere sia un risparmio economico diretto, ma anche un risparmio sui costi che compensa le spese che vengono fatte”.

Ma in qualità di esponente del consiglio generale della Confindustria sannita Caturano le maggiori difficoltà per le imprese sono da ricercare soprattutto sul piano conoscitivo delle potenzialità offerte dai nuovi strumenti digitali: “Negli anni abbiamo fatto vari studi sulle imprese del territorio e molto spesso abbiamo visto che quello che chiedevano le imprese è qualcosa che già esisteva, quindi la barriera fondamentale è la conoscenza non la disponibilità”.

Un impegno che vede la sinergia tra aziende e mondo universitario per rispondere alle esigenze del tessuto imprenditoriale locale. “Oggi rivolgiamo in particolare attenzione al mondo delle tecnologie open – ha sottolineato Gerardo Canfora, Rettore dell'Università degli studi del Sannio - fattore abilitante in particolare per le piccole e medie imprese, che assumono un significato particolare in un tessuto produttivo come il nostro che vede proprio in imprese di dimensioni piccole e medie la sua ossatura principale. Come Università abbiamo sempre lavorato con un doppio sguardo sia alle competenze su larga scala internazionale sia una grande attenzione alle esigenze del tessuto produttivo locale”.

Seminari del ciclo Incontra con Confindustria e Università del Sannio

L'evento rappresenta l'ultimo appuntamento, almeno per l'anno in corso, del ciclo di seminari 'Incontra'. Iniziativa strutturata attraverso quattro appuntamenti incentrati su “Sicurezza Informatica: come metterla in atto”; la “Valorizzazione degli Asset aziendali: Il ruolo della proprietà intellettuale” nonché le “Analisi di mercato e strategie di ingresso nei paesi esteri” e infine “Digitalizzare a Costo zero” attraverso i quali affiancare le piccole e medie imprese in un percorso di crescita che fornisca loro i principi base su ciascuno degli ambiti affrontati.

Storie e testimonianze dal mondo delle imprese

L'incontro aperto con i saluti del Rettore Gerardo Canfora e del presidente della Piccola industria di Confindustria Benevento, Claudio Monteforte nonché di Antonella Tartaglia Polcini, Delegata per la Terza Missione Sociale e Culturale, ha visto alternarsi al tavolo dei relatori esperti ed imprenditori. “Dall’intelligenza pratica all’intelligenza artificiale”, il focus affrontato da Giovanni Caturano e Gianluca Manca di Mare Group. A seguire gli interventi di Massimiliano Di Penta, Professore Ordinario Sistemi di Elaborazione delle Informazioni – Dipartimento di Ingegneria Unisannio. Infine l'intervento di Maria Teresa Altieri, Innovation Manager; Martina Autori, Marketing Strategist.