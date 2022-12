Da Milano torna a Benevento: ecco la nuova sfida con BarberShop&BeautyZone Taglio del nastro per la nuova attività in via Salvator Rosa dedicata ad estetica e benessere

Dopo l'esperienza a Milano il ritorno nel Sannio. Ed oggi una nuova sfida a Benevento. La storia di Riccardo De Nisi giovanissimo imprenditore, titolare del nuovo salone in via Salvator Rosa dedicato a benessere ed estetica che insieme alla socia Silvia Pappone ha deciso di aprire l'attività BarberShop&BeautyZone – barberia, estetica e solarium. Un centro innovativo interamente dedicato a benessere ed estetica. Una storia che parte da lontano, che passa per la Lombardia per poi tornare in Campania. E precisamente, come detto, nel capoluogo sannita. E' qui che il primo dicembre 2017 nasce la prima Barberia dal nome #Riccardo_Barber: non più un classico riassetto base ma un “momento di vero e proprio relax”. Ed è sempre a Benevento che il primo dicembre 2022 apre la nuova attività BarberShop&BeautyZone.

La storia di BarberShop&BeautyZone

“Cinque anni fa – racconta Riccardo De Nisi - ho aperto la prima barberia a Benevento dopo un'esperienza lavorativa fuori città ma, purtroppo o per fortuna, per amore di questa città ho deciso di tornare. Poi a distanza di tempo mi sono reso conto che l'uomo avesse esigenze diverse ovvero non cercava più solo la cura della barba o dei capelli, ma anche qualcosa in più. Ed allora con Silvia, attuale socia, abbiamo deciso di accettare questa nuova sfida per offrire ai nostri clienti oltre alla semplice cura di barba e capelli anche la cura dell'estetica base. Così a distanza di cinque anni precisi abbiamo voluto accettare, ancora una volta, una nuova sfida ed abbiamo deciso di aprire questa nuova attività BarberShop&BeautyZone in cui riusciamo a prenderci cura completamente della persona: per l'uomo barba, capelli, solarium ed estetica, mentre per la donna estetica e solarium, non più estetica base ma un'estetica avanzata”.

Attenzione alla formazione e alle innovazione

Un percorso che rivolge grande attenzione alla formazione: “Il nostro percorso è lungo – aggiunge il titolare di BarberShop&BeautyZone - un percorso lavorativo e formativo a Milano. Ed oggi a 29 anni posso contare su sedici anni di attività lavorativa, sedici anni di continua formazione, l'ultima la scorsa settimana insieme al nostro team proprio prima di intraprendere questa nuova avventura”.

Estetica avanzata per la cura della persona

L'attività si amplia così con la parte estetica. Ed anche in questo caso grande attenzione alle nuove tecnologie: “Oggi le nostre apparecchiature – spiega Silvia Pappone - sono all'avanguardia ed in continuo aggiornamento per cui riteniamo sia giusto affiancarle al nostro lavoro perché garantiscono un importante supporto ulteriore per molti e vari inestetismi”. E dunque, tante le novità per trattare “i vari inestetismi dal laser alla beauty station, ma anche pressoterapia e solarium. Il messaggio è prendersi cura della persona, uomo o donna”.