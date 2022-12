Ance Benevento al governo: serve proroga delle misure "Le priorità extracosti e scadenza dei Fondi previsti dal Piano operativo infrastrutture"

"Proroga Immediata per tutto il 2023 delle misure adottate per il 2022 a compensazione degli extracosti e scadenza dei Fondi previsti dal Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020". Sono queste le priorità che Ance sta portando all’attenzione del Governo e in una nota l'associazione dei costruttori sanniti afferma: "Ance Benevento ringrazia il Senatore Matera per l’impegno che sta assicurando nel portare all’attenzione del governo, in sede in

Conversione del Dl Aiuti Quater e della Legge di bilancio, con la presentazione di un apposito emendamento per prorogare la misura compensativa per il caro materiali, che le imprese stanno sopportando da più di un anno, a tutto il 2023. Problematica sollevata anche dall’Onorevole Rubano che ha già avviato

un’azione di sollecito in Parlamento e nelle apposite Commissioni, affinchè tale risultato possa essere raggiunto".

Imprese in difficoltà

"Una situazione diventata ormai insostenibile - spiega ancora Ance - considerando che ancora oggi le imprese aspettano 5 miliardi di euro che hanno dovuto anticipare per evitare il blocco dei cantieri. L’aggiornamento straordinario dei prezzi per il 2022 di cui al DL Aiuti, misura fondamentale sia pur con alcune criticità, sta per scadere (31/12/2022). È inimmaginabile che, in un contesto come quello attuale, dove si registrano ancora prezzi fuori controllo con aumenti medi almeno del 40%, dal 1 gennaio 2023 si tornino ad applicare i prezzari non aggiornati. In attesa anche nel nuovo codice degli appalti, in via di definizione, possa trovare finalmente spazio una norma che preveda un meccanismo automatico e perpetuo di compensazione, è vitale che la proroga delle misure venga estesa al 2023".

Fondi previsti dal Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020

"Per quanto riguarda la problematica della scadenza dei Fondi previsti dal Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020, l’associazione si sta impegnando, tramite il Presidente ANCE Nazionale Federica Brancaccio e con il supporto e l’intervento del Senatore Matera e dell’Onorevole Rubano, per evitare la perdita del finanziamento per gli Enti Appaltanti, in quanto la scadenza per la presentazione dell’Offerta Giuridicamente Vincolante (OGV), è fissata al 31 dicembre 2022, con la conseguente perdita di finanziamenti/risorse importanti che riguardano opere strategiche per il nostro territorio".

Nella foto la visita del presidente Brancaccio a Benevento