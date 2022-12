Tecnologia, Benevento: Contrader miglior azienda per continuità di crescita Il traguardo confermato dalla classifica pubblicata dal Sole 24 ore

“Sono felice ed estremamente orgoglioso per il prestigioso riconoscimento conferitoci per il terzo anno consecutivo: si tratta del coronamento di un progetto che va avanti da quasi un decennio”.

Così Sabatino Autorino, fondatore e CEO di Contrader, ha commentato il triplo risultato raggiunto. Contrader - realtà beeventana di riferimento nel settore delle tecnologie digitali, intelligenza artificiale e della Consulenza ICT & Engineering – nel giro di pochi anni è cresciuta esponenzialmente e ha consolidato il suo ruolo, riconfermandosi tra i ‘Leader della Crescita’ nella classifica pubblicata dal Sole 24 Ore.



“Questo risultato ci gratifica profondamente e ci sprona ad andare avanti puntando verso mete sempre più ambiziose” prosegue il fondatore della dell’azienda che ha registrato un trend di crescita organica annua di circa il 100% tra il 2016 ed il 2021, si è posizionata al 43° posto tra le migliori 500 realtà imprenditoriali del Paese per crescita composta di fatturato nel triennio 2018 – 2021, e al 1° posto per continuità e sostenibilità di crescita negli ultimi 5 anni.

“Il nostro obiettivo – sottolinea Sabatino Autorino - è continuare a crescere e creare valore per il nostro Paese, promuovendo insieme all'innovazione tecnologica anche un ambiente di lavoro dinamico e collaborativo in cui tutti si sentano incoraggiati a condividere idee, imparare e sviluppare nuove competenze.”



La classifica ‘Leader della Crescita’, realizzata dal Sole 24 Ore in collaborazione con l’istituto indipendente di ricerca tedesco Statista, ha l’obiettivo di individuare e dare risalto alle realtà imprenditoriali italiane che, nel corso di un triennio, si sono distinte per crescita organica del fatturato e hanno dato impulso all’economia del Paese contribuendo a creare valore per il territorio.