Camera Commercio, Vigorito: "Consiglio? Giusto chiarire in sedi istituzionali" Il presidente di Confindustria: "Interesse è sempre quello: far funzionare l'ente per il territorio"

Nuovo capitolo per le vicende relative alla Camera di Commercio Irpinia Sannio: 18 consiglieri chiedono un consiglio straordinario per chiedere conto al presidente Pino Bruno dello stato d'impasse. Un documento sottoscritto anche dai due consiglieri di Confindustria Benevento, Anna Pezza e Claudio Monteforte.



Nel merito il presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito ha precisato: “Io credo che i chiarimenti, le proposte, anche le litigate vadano fatte nelle sedi istituzionali: per questo non abbiamo mai aderito a riunioni extra. Quando ci è stato chiesto se eravamo d'accordo rispetto a fare una riunione ufficiale che potesse portare a un chiarimento, non importa se positivo o negativo abbiamo detto sì. Ci sembra giusto che chi ha ruoli di responsabilità, come il presidente, o chi ha preso l'iniziativa di portare avanti delle proposte che non sono in linea con quello che ci si era proposto a luglio, e cioè far funzionare la Camera di Commercio e promuovere i territori ce lo venga a dire pubblicamente e poi si prendono le conseguenze del caso.



I carbonari si riunivano in segreto perché avevano nemici: la Camera di Commercio non ha nemici, né all'interno né all'esterno, se invece si sono create condizioni che impediscono di funzionare è giusto che tutti i componenti lo sappiano e che ne traggano le dovute conseguenze”.