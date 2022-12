"Leadership femminile per il cambiamento": webinar in Confindustria Benevento Il 13 dicembre l'approfondimento dedicato alle nuove misure per le imprese

“La formazione è uno degli asset capaci di incidere sulla competitività delle imprese”, spiega Clementina Donisi, vice presidente con delega alla Sezione Manifattura, Impiantistica e Meccatronica di Confindustria Benevento che annuncia: “Per questo abbiamo organizzato il webinar di approfondimento dell’avviso di Fondirigenti diretto a promuovere piani formativi rivolti a dirigente donne e messo in campo con l’obiettivo di ridurre le disparità di genere. La formazione ed il capitale umano sono alla base delle strategie e dei programmi di sviluppo imprenditoriale. Confindustria Benevento favorisce la promozione degli strumenti utili per il raggiungimento di questi risultati”.

Nuove misure per le imprese

L’Avviso prevede un finanziamento di 1,5 milioni di euro per contribuire alla crescita della competitività aziendale grazie all’investimento formativo sul talento femminile. In particolare, dall'associazione degli industriali sanniti che evidenziato che “l’Avviso, attraverso interventi formativi rivolti allo sviluppo delle competenze manageriali femminili, vuole rappresentare uno strumento concreto a supporto della riduzione del gender gap in coerenza con le priorità della Missione 5 del PNRR – Inclusione e coesione. I destinatari dei Piani sono esclusivamente dirigenti donne di aziende aderenti e neo- aderenti al Fondo. Potranno altresì partecipare, solo in qualità di uditori, dirigenti di sesso maschile e altre figure manageriali (imprenditori, manager, giovani manager). Ogni impresa potrà presentare un unico Piano formativo aziendale singolo e richiedere un finanziamento massimo di 12.500 euro. La scadenza per la presentazione dei piani formativi è fissata per il prossimo 18 gennaio 2023”.

Il webinar promosso da Confindustria Benevento: leadership femminile per il cambiamento

Il webinar, organizzato in collaborazione con Federmanager e AIDP e ospitato da Confindustria Benevento si svolgerà martedì 13 dicembre alle ore 10.30. Il tema trattato sarà 'Leadership femminile per il cambiamento – investire nella formazione delle donne per la competitività delle imprese'. “L’incontro sarà l’occasione per conoscere le priorità e le caratteristiche dell’Avviso, ricevere indicazioni utili alla partecipazione, ottenere risposte ai principali quesiti e approfondimenti sugli ambiti di intervento. Per iscriversi è sufficiente collegarsi alla sezione eventi di Confindustria Benevento”.