Assistenza smartphone e rigenerazione: Puntotel arriva a Benevento Nuovissimo store in viale Mellusi per l'attività sannita specializzata nel settore dell'elettronica

“Gli smartphone sono la nostra terza mano, quando si rompono ci troviamo davanti a clienti da tranquillizzare. Riparandoli regaliamo emozioni”.

Con tanta passione Vincenzo Pagliafora descrive il core della sua attività: Puntotel.

Assistenza tecnica, riparazione di smartphone e tablet, accessori e tutto quel che riguarda il mondo della telefonia da Puntotel che conta su un nuovissimo store, autorizzato Apple, che ha aperto i battenti a Benevento. In Viale Mellusi 154, infatti, arriva un centro importante che offre anche la vendita di dispositivi Apple rigenerati: dagli iPhone, agli iMac, senza dimenticare i MacBook.

Da Puntotel nuova vita agli smartphone. Assistenza riconosciuta Apple

Specializzati nel dare una seconda vita ai dispositivi i tecnici di Puntotel hanno come punto di forza la rigenerazione dei display.

“Significa mantenere l'originalità del prodotto sostituendo solo lo schermo, con tecniche precise e molto efficaci” spiega a riguardo Vincenzo Pagliafora titolare dell'attività.

“Un progetto – racconta – nato dalla passione per l'elettronica ed il mondo dei computer che coltivo da ben 23 anni. Ho cominciato quando ne avevo solo 19 e ho proseguito seguendo l'evolversi della tecnologia sin dai primi modelli di telefoni cellulari”. Non a caso il riconoscimento Apple rappresenta un traguardo speciale. Una struttura che offre più servizi con una mission aziendale che è l'assistenza, cresciuta seguendo l'evoluzione del mercato.

Dal Sannio alla Calabria, in cantiere una scuola per i tecnici

Il primo punto vendita in Valle Caudina, uno store sulla Statale Appia tra Montesarchio e Rotondi. Poi la scelta di guardare anche oltre i confini regionali e l'apertura di ben due centri a Reggio Calabria. Un'esperienza nata dalla collaborazione con Salvatore Maio.

Ma c'è di più. Tra le ultime creature la Puntotel Accademy. Non semplici corsi per tecnici o aspiranti tecnici ma una scuola di formazione che riguarda anche il marketing.

E inoltre si sta programmando una nuova sede operativa, un grande laboratorio dove lavoreranno i tecnici e si terranno i corsi in partenza nel prossimo anno.

Tecnologia a braccetto con arte, ambiente e cultura

Puntotel ha una filosofia speciale capace di combinare l'originale matrimonio tra tecnologia, arte e ambiente.

“Con la rigenerazione degli smartphone proviamo a dare il nostro contributo ad aiutare il pianeta – aggiunge Pagliafora – e siamo attenti anche con le confezioni, gli imballaggi e quanto possibile”. Insomma un taglio green che si legge subito nei punti vendita. In più una predilezione per l'arte da declinare nei diversi punti vendita che trovano spazio per opere che rendono unico l'ambiente. Dai bronzi di Riace, nello store di Reggio Calabria a Bansky scelto per Benevento.

“Speriamo – sottolinea Salvatore Maio – che lo smartphone possa essere anche la porta per avvicinare i ragazzi all'arte e alla cultura”.

Lo store di Benevento parte con tante promo

Passione, lungimiranza e impegno in questo progetto che puntano a rappresentare un nuovo universo nel settore della tecnologia a Benevento. Taglio del nastro con l'amministrazione comunale. Presente anche il sindaco, Clemente Mastella e l'assessore alle Attività Produttive, Luigi Ambrosone.

L'apertura del centralissimo punto vendita presenta anche varie promo. Per lo start dell'attività un'offerta davvero rara che durerà fino ad esaurimento scorte: un iPhone8 rigenerato a 99 euro. Inoltre per l'apertura sono state distribuite buoni per l'applicazione di pellicola idrogel. Per tutta la prima settimana di apertura, inoltre, in promozione la sostituzione del displey iPhone X a soli 49 euro e ancora in coincidenza con l'apertura delle Cuffie cellular line in promo a soli 9.99 euro.