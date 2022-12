Qualità vita: il Sannio la miglior provincia Campana...ma scappano via tutti Prima per la performance nel campo dell'energia rinnovabile. Ultima per saldo migratorio

La qualità della vita migliore in Campania: una città rispettosa e attenta all'ambiente, ma da cui vanno via tutti. E' il quadro di Benevento che emerge dall'analisi sulla qualità della vita de Il Sole 24 Ore.



La migliore in Campania

Benevento è la città che in base al rapporto, basato ogni anno su un numero sempre maggiore di parametri, si vive meglio. E' 82esima in Italia, e rispetto alla stessa classifica stilata lo scorso anno da Il Sole 24 ore ha guadagnato 4 posizioni. Più dietro Avellino 84esima, poi Salerno 97esima, Napoli al 98esimo posto e infine Caserta 99esima.

Attenta all'ambiente e molto green

Dall'analisi emerge che il Sannio è una delle province con le migliori performance nel comparto "Ambiente e Servizi", è 54esima in Italia, ma scalando 34 posizioni rispetto allo scorso anno. Benevento è medaglia d'oro per quel che riguarda la produzione d'energia da fonti rinnovabili, in particolare: nessuno in Italia fa meglio del Sannio. Ma è anche una provincia molto virtuosa sui consumi energetici (33esima in Italia), con un'illuminazione pubblica tra le più sostenibili in Italia (22esima) e con servizi importanti: per piste ciclabili il Sannio è degno di una città del nord, essendo 17esimo in Italia.

Povera ma vivace

Tra i dati negativi l'importo delle pensioni di vecchiaia: l'assegno, pari in media a poco più di 16mila euro all'anno, è in assoluto il più basso d'Italia. Bene però il tasso di viavicità dell'imprenditoria giovanile.

La piaga dell'emigrazione

I dati negativi che colpiscono di più sono quelli relativi al comparto demografico, dove in assoluto il Sannio perde 16 posizioni in anno. Il dato che balza agli occhi è il saldo migratorio: Benevento è 104esima in Italia, penultima, e dunque tra i territori con più forte erosione demografica d'Italia. E colpisce anche che il Sannio sia tra le province dove si diventa mamma più tardi: 94esima in Italia su 105 province.

Turismo sì, ma...

Benevento è cresciuta nel comparto cultura e tempo libero, recuperando undici posizioni in un solo anno. Colpisce però che a fronte della vocazione turistica e dei buoni numeri che arrivano sia tra le ultime province per disponibilità di posti letto (99esima in Italia).