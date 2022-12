Mastella e Madaro danno il benvenuto ai 28 nuovi dipendenti Asia "Ingressi in azienda dopo oltre vent'anni: frutto delle capacità dell'amministratore e del suo team"



Questa mattina il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro, hanno portato il loro saluto ai 28 nuovi dipendenti dell'Azienda, vincitori del concorso indetto dall'Azienda per assumere a tempo indeterminato operai monoraccoglitori con patente C+CQC addetti ad attività di igiene ambientale. I neoassunti stanno seguendo un corso di formazione ed entreranno ufficialmente in servizio nel mese di dicembre.



"Vi diamo il benvenuto nella grande famiglia Asia - ha esordito Madaro -, un'azienda che negli ultimi anni ha cambiato volto per adeguarsi e cavalcare le innovazioni normative e tecnologiche del settore. Il nostro obiettivo è quello di offrire al cittadino il miglior servizio possibile, per questo vi chiedo impegno, sacrificio e professionalità".

"L'Asia - ha aggiunto Mastella - ha proceduto all'assunzione di nuovi dipendenti dopo oltre vent'anni, un risultato frutto della capacità dell'amministratore unico e del suo team che con il loro lavoro hanno consentito di attuare politiche di risanamento e ristrutturazione dell'Azienda. Vi raccomando impegno, volontà e di conquistarvi la stima dei cittadini ai quali dobbiamo garantire una città sempre più pulita e le migliori prestazioni nel servizio".