Turismo a Benevento, Mastella: puntare su ricettività alberghiera Il primo cittadino: “Importante sapere quante persone possiamo ospitare”

Trend in crescita per il turismo a Benevento. Visitatori in città anche in occasione delle festività arrivati dalle diverse province campane e in alcuni casi anche da fuori regione. “Ma manca la capacità di ricettività alberghiera”, ha ribadito il sindaco Clemente Mastella a margine del Focus sui rifiuti promosso da Asia e Comune presso il seminario arcivescovile.

E rispondendo alle domande dei cronisti il primo cittadino ha annunciato la volontà di un promuovere una raccolta dati della capacità ricettiva della città anche dal punto di vista delle strutture alberghiere e dei bad e breakfast. “Il 22 quando faremo incontro con le associazioni, per mettere in filiera la parte cultura ed evitare che ci siano sovrapposizione, chiederemo quanti sono i posti disponibili”, ha chiarito il primo cittadino precisando: “Non sappiamo quanti posti ci sono in città, speriamo che anche i bad e breakfast ci comunichino questi dati in modo tale da sapere quante persone possiamo ospitare”. Un aspetto secondo il primo cittadino che limiterebbe anche la possibilità di organizzare ulteriori eventi e convegni che invece potrebbe portare in città nuovi visitatori: “E' questo l'aspetto che non va rispetto alla crescente evoluzione della città e dell'evoluzione anche turistica di Benevento”.