Cgil Fp: Raffa riconfermato segretario generale Nel corso dell'assemblea emersa forte preoccupazione per situazione sanità pubblica e privata

Si è tenuto il 17 dicembre 2022, nella bellissima cornice di palazzo Paolo V, il VI Congresso Provinciale della FP CGIL di Benevento. In rappresentanza dei lavoratori che hanno partecipato al voto nelle assemblee di base, si è riunita la platea congressuale composta da 43 delegati.

L’assemblea congressuale ha nominato la presidente, nella persona di Stefania Rinaldi, e successivamente prima della presentazione della relazione del segretario uscente, è intervenuta, per i saluti istituzionali, l’assessore al Personale del Comune di Benevento la professoressa Carmen Coppola.

Successivamente è stata presentata la relazione del Segretario uscente Domenico Raffa che ha portato al centro della discussione il tema del lavoro nei servizi pubblici ovvero di quella vasta platea di lavoratori che operano per garantire i servizi universali per i cittadini dai comuni ai ministeri e alle agenzie, dalla sanità pubblica e privata all’igiene ambientale. Nella relazione sono stati illustrate le tante vertenze che la federazione provinciale sta seguendo e che ha seguito. Una analisi della situazione attuale nazionale ed internazionale ma soprattutto locale. E’ emersa forte preoccupazione per il sistema della sanità pubblica e privata, ad iniziare dalle strutture ospedaliere cittadine fino ad arrivare alla sanità territoriale, di prevenzione e della riabilitazione. Un passaggio anche sul ciclo dei rifiuti e lo stallo dello stesso che penalizza il mondo del lavoro di questo comparto e i cittadini per l’aumento delle tariffe collegato alla mancata partenza di un ciclo integrato dei rifiuti provinciale. Affrontati anche altri temi importanti quali il dumping contrattuale ed il precariato. Il segretario uscente ha affermato che «i risultati raggiunti, come federazione provinciale, sono stati resi possibili grazie ad un gruppo dirigente capace di presidiare i luoghi di lavoro anche in un momento difficile come quello della pandemia. Sono convinto che il gruppo dirigente della nostra federazione possa continuare a garantire il miglioramento delle condizioni di lavoro dei tanti lavoratori che rappresentiamo, difendere ed estendere i servizi pubblici e combattere le discriminazioni nel lavoro e nella società».

Dopo la relazione è seguito un interessante dibattito sui temi del lavoro nei servizi pubblici, sugli effetti della manovra di bilancio sui servizi sanitari e socio sanitari, sulla mancanza di risposta ai bisogni dei cittadini, dei pensionati e dei lavoratori mancando le risorse necessarie ai rinnovi dei contratti, sul superamento del precariato, sul dumping contrattuale. Dopo la relazione introduttiva si sono susseguiti gli interventi dei delegati.

Nel corso dei lavori, è intervenuto il segretario della Camera del Lavoro di Benevento Luciano Valle e le conclusioni sono state affidate al segretario generale della FP Campania Alfredo Garzi.

Il segretario Generale della Funzione Pubblica CGIL della Provincia di Benevento, Domenico Raffa, è stato riconfermato all’unanimità dall’assemblea generale dei delegati della Funzione Pubblica su proposta del segretario generale regionale, Alfredo Garzi, delegato del centro regolatore nazionale. L’assemblea Generale ha eletto anche la segreteria della Fp Cgil confermando, su proposta del segretario, Angelo Palatella e Teresa Pocino. E’ stato anche eletto il direttivo e l’assemblea generale della categoria composti da 33 delegate e delegati.