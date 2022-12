Formare figure professionali per il futuro: protocollo Ance e Istituti tecnici L’impegno è creare un percorso di formazione strutturato

“Avviare una collaborazione su obiettivi strategici e condividere il percorso di formazione”. E' l'obiettivo del Protocollo d’intesa sottoscritto tra Ance ed Istituti scolastici alla presenza del presidente dei costruttori sanniti Mario Ferraro, Giovani Ance Campania con il Presidente, Giuseppe Santalucia, Istituto Galilei Vetrone di Benevento con il Dirigente Giovanni Marro, Istituto Carafa Giustiniani di Cerreto Sannita con la Dirigente Giovanna Caraccio e l'Istituto De Liguori di Sant'Agata de Goti con la Dirigente Maria Teresa Icolaro. Il protocollo d'intesa punta ad avviare una collaborazione su obiettivi strategici per imprese e scuole. L’impegno è quello di “creare un percorso di formazione strutturato che parta dal terzo anno e si concluda con il diploma al quinto anno. Le finalità condivise con il protocollo sono dirette ad una collaborazione e un rapporto strutturato e operativo nel tempo, l’incentivazione dell'iscrizione dei ragazzi all'indirizzo CAT (Costruzione, Ambiente, Territorio), attraverso azione di marketing congiunto e iniziative di sensibilizzazione volte a divulgazione la collaborazione avviata tra le parti”.

Giovani e imprese

La sinergia è essenzialmente indirizzata a condividere, attraverso il coinvolgimento di Ance nei piani di indirizzo di studi, un percorso di formazione qualificata dei giovani che porti a sviluppare competenze utili per le imprese. Il percorso vedrà, tra le prime attività in programma, la realizzazione di tre Open Day per ciascun Istituto, con il coinvolgimento anche dei Sindaci dei Comuni che rappresentano il bacino di iscritti dei tre Istituti scolastici”. Iniziativa che consentirà di conoscere le “opportunità professionali e lavorative legate al mondo delle imprese edili che si sviluppa anche attraverso le ultime tecnologie del settore (realtà aumentata, droni, stampe laser/scanner)”.