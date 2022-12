Confcommercio Campania Benevento: Barbato nuovo presidente Composto anche il nuovo direttivo. Il presidente: "Obiettivo contribuire a sviluppo commercio"

Si è formata la nuova Confcommercio Campania Benevento:

"In occasione dell assemblea dei soci che si è tenuta il 20/12/22 presso la biblioteca provinciale di Benevento, alla presenza del direttore regionale Pasquale Russo, e’ stato eletto il consiglio direttivo della nuova Confcommercio Campania Benevento. E’ stato nominato presidente l’Avv. Rocco Barbato, consiglieri delegati: Domenico Girolamo e l'architetto Saverio Parrella. Nel direttivo sono presenti Andrea Balestrieri, Pasquale Vitale, Luigi Micco e Loredana Maiello.

In una nota il neo presidente spiega : ”ringrazio tutti per la fiducia accordatami e faccio un grande in bocca al lupo a tutto il gruppo associativo per il lavoro che ci attende in vista degli obbiettivi futuri, con l’impegno di creare sinergia tra gli associati e con le istituzioni, per contribuire allo sviluppo del commercio della nostra città “.