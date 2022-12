Spopolamento: in 20 mesi il Sannio perde 4mila abitanti Resiste solo Telese. Saldo naturale sempre peggio e aumenta l'emigrazione giovanile

Esattamente duemila abitanti in meno in nove mesi. E' questo il conteggio che viene fuori dall'ultimo bilancio demografico dell'Istat che riporta i dati da gennaio a settembre del 2022.

Ebbene, se al primo gennaio dell'anno ancora in corso gli abitanti della Provincia di Benevento erano 265055 al 30 settembre erano scesi a 263055. In questi mesi è stato costantemente negativo il saldo naturale e questa non è una novità, sebbene il rapporto tra nuovi nati e morti si va ad acuire sempre di più, con un numero di decessi ogni volta superiore, di oltre il doppio, rispetto ai nuovi nati.

Ma anche il saldo anagrafico migratorio ormai resta costantemente negativo a parte alcune eccezioni all'interno del Sannio come Telese. Da inizio 2021 sono quasi 4mila, dunque in poco più di 20 mesi, i cittadini che Benevento e gli altri paesi della Provincia hanno perso, in un processo di erosione demografica che diventa costante.

D'altronde nelle ultime classifiche sulla qualità della vita stilate da Il Sole 24 Ore quello demografico era proprio uno degli aspetti maggiormente impattanti sulla provincia, in particolare per il tasso di emigrazione giovanile tra i più alti d'Italia e per un indice di vecchiaia che va via via aumentando.