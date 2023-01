Fabbriche Riunite Torrone di Benevento: l'eccellenza dolciaria compie 115 anni Inaugurati nuovi locali per il bar pasticceria nella storica sede di Viale Principe di Napoli

Il profumo intrigante dei dolci, dello zucchero che si sposa con le mandorle, il miele e le nocciole. I colori invitanti delle creme, dei gelati, dei liquori che si mostrano dalle bottiglie eleganti.

Le vetrine della pasticceria che incantano gli occhi con la geometrica armonia delle forme. E' una geometria del gusto che esalta i sensi quella che accoglie alle Fabbriche riunite torrone di Benevento. Ingredienti semplici e genuini per un prodotto goloso che racconta la storia di un territorio. Un simbolo dell'impresa dolciaria beneventana che si lega inscindibilmente alla storia della famiglia Rosa.

Nuovo bar nella storica sede di Viale Principe di Napoli

Fabbriche riunite torrone di Benevento fu fondata il 30 gennaio 1908 su iniziativa dei mastri torronai di Benevento e poi rilevata dalla famiglia Rosa. L'azienda compie centoquindici anni di attività e rilancia con una nuova sfida. Nella storica sede di Viale Principe di Napoli 123 i locali sono stati riorganizzati sfruttando gli ampi spazi a disposizione. per consentire al cliente di prendersi il suo tempo, partecipare ad eventi tematici e godersi i profumi della tradizione. Il bar, con l'esperta progettazione di Officine Marino e l'aroma del Caffè Traiano, conferma la scelta di Fabbriche Riunite Torrone di Benevento di investire sul territorio sannita in tutte le sue sfumature.

Mela allo strega e copeta, le delizie inimitabili

Must dell'azienda l'inimitabile Mela allo Strega, una delizia per il palato conosciuta in tutto il mondo insieme alla copeta di Mario Rosa.

“Sono i prodotti di punta, quelli che ci contraddistinguono – spiega a riguardo Mario Rosa che guida le Fabbriche Riunite -. Un prodotto speciale la copeta, un torrone che che si può gustare quasi a metà cottura come se fosse appena preso dalla macchina che lo impasta”.

Un'azienda che è un pezzo di storia della città di Benevento “Prendiamo il nome da questo territorio – aggiunge ancora Mario Rosa – e ora siamo alla terza generazione e pronti ad un rinnovamento tecnologico e dei locali. Il nuovo spazio è infatti dedicato alla clientela, a chi vuole gustare i nostri prodotti, un investimento in cui vanno a braccetto innovazione e tradizione per un'azienda che ha un piede nel passato e uno nel futuro”.

Una festa speciale, con cittadini e istituzioni

E l'inaugurazione dei rinnovati locali, benedetti da Don Pompilio Cristino, si è trasformata in un'occasione di festa e grande partecipazione con le autorità, l'intero quartiere e i cittadini pronti a festeggiare con la famiglia Rosa. All'appuntamento il saluto e il riconoscimento di Confindustria Benevento per quella “un'azienda – ha scritto nella sua lettera d'auguri il Presidente dell'Unione Industriali sannita, Oreste Vigorito – che ha saputo esprimere il legame profondo tra i territorio sannita e la lunga tradizione dei mastri torronai, costruendo le basi della sua longevità su valori di serietà e dedizione, coniugati con la giusta dose di innovazione e passione”.