Benevento-Siracusa, Caterino: "Gara insidiosa". Poi elogia la piazza giallorossa Le parole del doppio ex, nel Sannio per due stagioni dal 1999 al 2001

Giovanni Caterino è uno dei doppi ex di Benevento-Siracusa. In giallorosso ha vissuto due stagioni importanti, culminate entrambe con la salvezza della Strega in C1, ma condizionate per lui da numerosi infortuni: “Nel Sannio mi sono trovato benissimo, ho trovato un gruppo fantastico. Con qualcuno ho ancora dei contatti. Purtroppo, devo dirlo, ho vissuto due annate tormentate dal punto di vista fisico, con numerosi problemi che non sono dovuti a nessuno. Al di là di questo, ricordo una piazza importante e bella, ma soprattutto diversa rispetto alle altre del Sud. La definirei più educata”.

Caterino si affaccia su Benevento-Siracusa

A Siracusa, Caterino ha vissuto la stagione 1992/1993 e in vista del match di sabato ha sottolineato: “È una partita importante, soprattutto per il Benevento. È chiaro che un risultato diverso dalla vittoria, rappresenterebbe un passo falso per i giallorossi. Non sarà facile, il Siracusa sta dando vita a un cammino altalenante, ma è una squadra che esprime un buon calcio, grazie alle idee di un allenatore che già nella scorsa stagione ha mostrato il proprio valore. Floro Flores? Sta facendo sicuramente bene, anche perché conosce l'ambiente. Vigorito anche in passato ha dimostrato di fare scelte del genere, mandando via un allenatore esperto per inserire un tecnico giovane. Al momento, i risultati lo stanno premiando”.

Caterino e la lotta per la Serie B: "Benevento e Catania favorite"

Caterino ha poi proseguito: “Sono certo che Benevento e Catania lotteranno fino alla fine per il primo posto. C'è anche la Salernitana, ma la vedo un po' più indietro rispetto a giallorossi e siciliani. Poi è chiaro, in questo campionato tutto è possibile. Anche lo stesso Cosenza, che ora sta perdendo terreno, secondo me è un'ottima squadra”.

