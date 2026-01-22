Antonini non demorde: "Ci ridaranno tutti i punti sottratti" Con un post su Whats App si dice ancora fiducioso che il suo Trapani si salverà

L'ultimo post su whats app di Valerio Antonini è da leggere. A poche ore dal verdetto del Tfn si dice fiducioso che non accadrà nulla e che anzi il Trapani riavrà tutti i punti che gli sono stati sottratti. E che la Figc non è come la Fip che caplesta i regolamenti. Verrebbe di fare il tifo per lui, non solo perchè la salvezza del Trapani significherebbero due punti in più per il Benevento, ma per la passione che ci mette, almeno nelle parole. Non sappiamo cosa pensare: fra poche ore le parole non avranno più alcun signoificato, ci saranno i fatti a sovrastarle. Vediamo cosa succede.

Ecco il testo, sempre colorito, scritto da Antonini pochi minuti fa sul suo profilo Whats App.

"Mi sa che oggi se la prenderanno in quel posto in tanti, dai tantissimi trapanesi che stanno aspettando con ansia la nostra esclusione ai vari Binda e colleghi di merende.

Sono convinto sempre di più che la verità trionferà, che per di più nella Figc non c'è la stessa voglia della Fip di calpestare regolamenti e di fare alla fine invece chiarezza su un tema troppo delicato e complesso.

Sono sempre più fiducioso che alla fine riavremo tutti i punti e che a giugno avrò due titoli in serie A per Basket e in serie C per il Calcio".