San Pio, Raffa (Cgil Fp): "Da carenza personale a servizi: situazione critica" Il sindacalista: "Nei prossimi giorni interverremo con un'azione sul territorio"

E' allarme per la situazione del San Pio. Il nosocomio sannita non attraversa certo un bel periodo dopo le problematiche registrate nei giorni scorsi per quel che riguarda il reparto di emergenza ed oggi con la questione dei malfunzionamenti degli angiografi. Una situazione su cui interviene anche la Cgil con il segretario provinciale del comparto funzione pubblica Domenico Raffa: “Seguiamo con estrema attenzione tutte le questioni, da quelle della carenza di personale ai servizi ospedalieri. La situazione è critica e merita la nostra attenzione. Il caso angiografi pone dei grossi interrogativi rispetto alla gestione: porta enormi criticità nei servizi e peggiorano le condizioni dei lavoratori. Collegata a ciò c'è la questione della rete emergenziale dell'azienda ospedaliera: ci sono forti criticità e ciò poi può sfociare nelle aggressioni agli operatori”.

Non solo gli angiografi dunque, ma anche la carenza di personale, col sindacato che annuncia un'iniziativa per i prossimi giorni: “C'è un'iniziativa sulla sanità territoriale e sulla sanità emergenziale: porteremo quest'azione in provincia di Benevento e organizzeremo un'azione che riguarda i temi per rilanciare la sanità ospedaliera in provincia di Benevento, chiedendo la partecipazione di tutti gli attori istituzionali e non. Va evitato il declassamento dell'azienda ospedaliera, perché qui parliamo del diritto alla vita”.