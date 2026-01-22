Vanessa Nuoto Smile, Alba Sannio e la Venere Academy ospiti al Vigorito Prosegue l'iniziativa promossa dal Benevento Calcio in occasione del match casalingo col Siracusa

Prosegue con grande entusiasmo e passione il progetto “Con il Benevento: lo sport sannita al Vigorito”, dedicato alle associazioni della provincia che animano il territorio attraverso l’attività sportiva. Anche nella prossima sfida casalinga, il Benevento Calcio conferma il proprio impegno nel valorizzare le realtà locali di spicco.

Dopo aver ospitato ASD Pallamano Benevento 23, ASD Castelpoto, ASD Smile Basketball, Giorgio Ferrini, Atletico Benevento Don Quixote, Scuola Calcio ASD Golden Dragon, Scuola Calcio ASD Paolisi, SG Volley 1997, ASD Calvi, ASD Valentino Racing Team, ASD Cesare Ventura, ASD Star Games, ASD Jolly Skate, ASD Baselice, ASD We Benevento United, ASD Scuola Calcio Intercolline, ASD Sanniti Five Soccer, IPVC Rugby Benevento e la Scuola Calcio ASD Frasso Telesino, il Club giallorosso ospiterà altre tre società: ASD Vanessa Nuoto Smile, ASD Alba Sannio e Scuola Calcio Venere Academy.

La ASD Vanessa Nuoto Smile: opera sul territorio di Benevento nella promozione del nuoto giovanile, agonistico e master, rappresentando un punto di riferimento sportivo ed educativo.

L’Alba Sannio: realtà calcistica giovanile impegnata nella crescita sportiva e personale dei ragazzi, ponendo al centro i valori del rispetto e del gioco di squadra.

La Venere Academy: scuola calcio dedicata alla formazione e allo sviluppo dei giovani calciatori, che opera in stretta collaborazione con l’Alba Sannio all’interno di un percorso educativo condiviso.

Sabato 24 gennaio 2026, durante l’intervallo di Benevento-Siracusa, con calcio d’inizio alle ore 14:30, i tesserati delle società sfileranno per un emozionante giro di campo, accompagnati da dirigenti e allenatori. Un’occasione speciale in cui lo speaker dello stadio racconterà al pubblico la storia, i successi e i valori che animano ogni giorno il lavoro di queste importanti e solide realtà sportive sannite.